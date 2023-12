Lors de la reprise des entrainements, vendredi, l’ASSE n’était pas au complet. L’absence d’un attaquant et d’un défenseur, non concernés par la CAN, a été constaté. Et l’incertitude plane sur la date précise de leur retour.

Ibrahima Wadji et Mahmoud Bentayg encore à l'infirmerie

Plusieurs joueurs étaient absents lors de la reprise des entrainements de l’ASSE, vendredi. Des absences évidemment justifiées. En dehors de Gautier Larsonneur, qui était excusé, Dylan Batubinsika (RD Congo), Karim Cissé (Guinée) et Ibrahim Sissoko étaient absents en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Les deux premiers sont déjà sélectionnés officiellement pour participer au tournoi en Côte d’Ivoire, alors que le troisième est en attente de la liste définitive de la sélection du Mali.

Ibrahima Wadji (28 ans) et Mahmoud Bentayg (24 ans) étaient aussi absents au centre sportif Robert-Herbin à l’Etrat. Ils sont blessés, le premier depuis aout 2023. L’avant-centre sénégalais a tenté un retour, mais il a été victime d’une rechute (lésion aux muscles adducteurs de la cuisse droite). Quant à l’arrière latéral gauche marocain, il souffre d’une lésion musculaire à la cuisse gauche.

Dallo'Oglio demande de la patience pour Wadji et Bentayg

Pour l’heure, Olivier Dall’Oglio n’a pas donné plus de précision sur la date de leur retour. Il a laissé planer le doute sur la situation des deux blessés de longue date. « Ça avance doucement », a-t-il indiqué. Le retour d’Ibrahima Wadji et Mahmoud Bentayg est espéré en janvier 2024. « Je pense qu'il faudra encore être patient, sur quelques semaines », a laissé entendre l’entraineur de l’ASSE.

Rappelons que Wadji n’a plus rejoué véritablement depuis la deuxième journée de Ligue 2, le 12 aout. Il n’avait fait qu’une brève apparition (6 minutes de jeu) contre Laval, le 23 octobre, avant sa rechute. Quant à Bentayg, sa dernière apparition en championnat remonte au 11 novembre, lors de la lourde défaite de l’ASSE à Auxerre (5-2).