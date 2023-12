Ce dimanche, l'Olympique de Marseille a réagi à deux grosses rumeurs pour le mercato hivernal : les possibles arrivées de Suso et Saïd Benrahma.

Saïd Benrahma et Suso associés à l'OM

L'Olympique de Marseille va sans doute recruter avec la CAN 2023 qui approche à grands pas (13 janvier - 11 février 2024). Plusieurs joueurs du club phocéen ont été appelés à disputer cette compétition : Azzedine Ounahi, Amine Harit avec le Maroc, Chancel Mbemba avec la RD Congo, Simon Ngapandouetnbu et François Mughe avec le Cameroun, et enfin Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Pape Gueye avec le Sénégal.

Quelques rumeurs sont apparues dans la presse, comme les possibles arrivées de Suso et Saïd Benrahma. Le premier vit une période difficile avec le FC Séville et peut avoir envie de se relancer. Avec un but et 3 passes décisives en 14 matchs de Liga, l'ailier de 30 ans ne parvient pas à redresser son club, seulement quinzième du championnat après 18 journées. Pour ce qui est de Saïd Benrahma, son début de saison à West Ham est décevant. En 20 rencontres toutes compétitions confondues, l'attaquant de 28 ans n'a que 2 passes décisives au compteur, loin de ses standards habituels.

L'OM dément les rumeurs Suso et Saïd Benrahma

Là aussi, le joueur aurait pu avoir envie de se relancer, d'autant qu'il connaît les championnats de France pour s'être révélé à Châteauroux ou encore Angers. Seulement, l'OM a tenu à ramener tout le monde sur Terre ce dimanche. D'après La Provence, le club phocéen ne s'est jamais intéressé à Saïd Benrahma, qui coûterait trop cher pour Pablo Longoria. Pour rappel, le président de l'OM est surveillé de près par la DNCG, qui a encadré la masse salariale du club à la surprise générale le 29 novembre dernier.

Les finances fragilisées, la rumeur Suso a également été infirmée par Foot Mercato. Suso est un joueur important pour le FC Séville, qui avait levé son option d'achat d'environ 20 millions d'euros en juillet 2020. Le club andalou sera certainement gourmand pour son protégé, estimé à 5 millions d'euros par le site Transfermarkt ce dimanche. D'autres pistes sont également jugées comme inexistantes par La Provence. Marseille n'aurait jamais eu d'intérêt pour Anthony Martial, Denis Bouanga et Bilal El Khannouss.