En manque de fonds pour son mercato hivernal, Pablo Longoria mise gros sur un départ de taille à l'Olympique de Marseille en janvier.

Mercato OM : Vitinha, le jackpot de Pablo Longoria ?

Vitinha est un attaquant portugais de 22 ans, qui a rejoint l'Olympique de Marseille (OM) il y a un an, en provenance de Braga, pour un montant record de 32 millions d'euros, bonus compris. Il s'est engagé pour quatre ans et demi avec le club phocéen, où il porte le numéro 9. Cependant, il n'a pas réussi à s'imposer à l'OM, où il a été souvent blessé ou remplaçant. Il n'a marqué que trois buts en 16 matchs de Ligue 1, et n'a pas convaincu les supporters ni les dirigeants marseillais, dont Pablo Longoria en tête. Selon certains médias, l'OM serait prêt à se séparer de Vitinha dès le mercato hivernal, et réclamerait 20 millions d'euros pour le laisser partir. Ceci pourrait apporter une bonne rentrée financière au club phocéen qui manque de liquidité pour son mercato.

Plusieurs clubs seraient intéressés par le profil de Vitinha, notamment en Angleterre, où il avait failli signer avant de rejoindre l'OM. West Ham, Everton et Newcastle seraient sur les rangs pour recruter le jeune portugais, qui pourrait relancer sa carrière outre-Manche. Ainsi, Pablo Longoria veut au moins 20 millions d'euros pour Vitinha, qui pourrait quitter le club après seulement un an de présence. Il s'agirait tout de même d'une grosse perte financière pour l'OM, qui avait misé gros sur ce joueur prometteur.

Vitinha pas ouvert à un départ

Si le club compte bien tirer son jackpot de Vitinha cet hiver, le joueur lui n'est pas prêt à faire ses valises. Le Portugais se sentirait pleinement épanoui sur la Canebière et voudrait bien y rester pour s'imposer. Il veut surtout profiter de la deuxième partie de saison pour redevenir un titulaire indiscutable sous les ordres de Gennaro Gattuso. Il lui en faudra tout de même plus que ses quatre buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues.