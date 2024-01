Attendu au PSG cet hiver, Gabriel Moscardo n’a finalement pas signé son contrat et est retourné au Brésil. Le nouveau président du Corinthians a fait le point sur ce dossier.

Mercato PSG : Le transfert de Gabriel Moscardo reporté

Présent à Paris en même temps que son compatriote Lucas Beraldo, qui a même fait ses grands débuts mercredi soir lors du Trophée des Champions contre le Toulouse FC, Gabriel Moscardo a dû rebrousser chemin pour aller se faire opérer du genou gauche et observer une période d’indisponibilité de trois mois. Lors de la visite médicale, le Paris Saint-Germain a détecté un souci physique avec le milieu de terrain de Corinthians.

Très courtisé en Europe, l’international espoir brésilien de 18 ans a néanmoins fait le choix du projet vendu par Luis Campos. Malgré ce souci de santé, Moscardo va bel et bien s’engager en faveur des Rouge et Bleu. Le nouveau président du club de Sao Paulo a lui-même officialisé le transfert de son joueur pour un montant de 20 millions d’euros plus 2 millions d’euros de bonus. Le dirigeant brésilien a même dévoilé la date à laquelle Moscardo va rejoindre les rangs de l’équipe conduite par Luis Enrique.

Gabriel Moscardo « rejoindra le PSG en juillet »

Présent en conférence de presse mardi, le tout nouveau président du Corinthians, Augusto Melo, a sévèrement critiqué la gestion de son prédécesseur Duilio Monteiro Alves, notamment le dossier Gabriel Moscardo. Après avoir affiché son mécontentement concernant le transfert du jeune milieu de terrain, le patron de l’équipe du peuple a confirmé la vente bouclée avec Luis Campos. Même si Moscardo devra attendre jusqu’à l’été pour devenir officiellement un nouveau coéquipier de son compatriote Marquinhos. « Je peux confirmer que nous avons vendu Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain, l'opération a été bouclée. Moscardo va subir une intervention et ensuite rejoindre le PSG en juillet », a annoncé le nouveau président de Corinthians. D’après la presse brésilienne, le deal devrait définitivement être bouclé ce jeudi avec la signature du contrat du natif de Taubaté en faveur du PSG jusqu'en juin 2028.