En plus de la signature officielle Irvin Cardona à l’ASSE, mercredi, le club et ses supporters ont reçu une autre bonne nouvelle, à l’Etrat, ce jeudi.

ASSE : Première séance d’entrainement pour Irvin Cardona

L’ASSE a officialisé l’arrivée de sa première recrue du mois de janvier, mercredi. Irvin Cardona (26 ans) a immédiatement intégré le groupe d’Olivier Dall’Oglio, pour préparer le prochain match de Ligue 2 contre le Stade Lavallois, le 13 janvier. Ce jeudi, il a pris part à sa première séance d’entrainement au centre sportif-Robert Herbin. Une séance ouverte au public stéphanois. La recrue de Saint-Etienne est arrivée d’Augsbourg en Bundesliga. Le nouvel entraineur des Verts l’avait déjà eue sous ses ordres à Brest.

Irvin Cardona a également côtoyé Gautier Larsonneur et Gaëtan Charbonnier au sein du Stade Brestois, club avec lequel il avait joué d’aout 2019 à janvier 2023. Ce qui est très positif pour son intégration rapide, car le public de l’ASSE ne lui accordera pas de temps d’adaptation. Il doit être d’attaque et décisif dès sa première apparition sous le maillot vert. Le polyvalent attaquant a été recruté pour prendre la place du buteur de l’équipe stéphanoise, Ibrahim Sissoko (8 buts en Ligue 2 cette saison), absent en raison de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Ibrahima Wadji de retour à l’entrainement

Les supporters de Saint-Etienne ont également pu voir Ibrahima Wadji. Gêné par une cascade de blessures depuis le début de la saison, il est revenu à l’Etrat ce jour. Il s’est entrainé en dehors du collectif d’après les informations d’Evect. L’avant-centre de 28 ans a commencé par un footing, puis a enchainé avec une séance spécifique, avec le staff médical des Verts, selon le média spécialisé.

Rappelons qu'Olivier Dall’Olgio avait laissé entendre qu’il fallait être patient pour le Sénégalais, dont le retour à la compétition est prévu dans ce mois. Evidemment, s'il n’est pas victime d’une autre rechute.