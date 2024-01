Le président de l’OM, Pablo Longoria, s’active pour renforcer son équipe et serait sur les traces d’un milieu de terrain de l’Udinese.

Mercato OM : Pablo Longoria vise aussi Walace

L’Olympique de Marseille entend encore se renforcer lors de ce mercato d’hiver. Lors de sa dernière conférence de presse, l’entraîneur Gennaro Gattuso a été très clair sur le sujet, en exhortant sa direction à tout mettre en ouvre pour attirer de nouvelles recrues dans plusieurs secteurs de jeu. Si un nouveau latéral gauche est attendu, les responsables phocéens concentrent aussi leurs efforts sur le recrutement d’un milieu de terrain. Différentes pistes sont explorées dans ce sens.

Ces dernières, le nom de Lucien Agoumé revient avec insistance à Marseille. Le jeune milieu de terrain de l’Inter Milan est même présenté comme une priorité pour l’OM, qui s’active en coulisse pour boucler sa signature au plus vite. Mais en cas d’achat dans ce dossier, les Phocéens ont d’autres solutions pour étoffer leur entrejeu. En plus de Mady Camara de l’Olympikaos, Pablo Longoria et son équipe s’intéresseraient aussi au profil de Walace, le milieu défensif de l’Udinese.

7 millions d’euros pour un transfert de Walace

Âgé de 28 ans, Walace reste un titulaire en puissance à l’Udinese avec 18 rencontres disputées cette saison, toutes compétitions confondues. Ses performances avec le club italien auraient alors rapidement attiré l’attention du président Pablo Longoria, qui dispose d’un réseau bien développé en Italie. Les négociations entre les différentes parties pourraient débuter dans les semaines à venir.

D’autant plus que le prix de vente de Walace est estimé à 7 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. Ce montant reste plus ou moins accessible aux finances marseillaises. Il reste à savoir si la direction de l’OM passera à l’offensive pour la signature du milieu de terrain brésilein. Rien n’est encore à exclure dans ce dossier.