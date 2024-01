À la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire pour compenser le transfert avorté de Gabriel Moscardo, le PSG pourrait revoir ses plans pour cet hiver.

Mercato PSG : Kalvin Phillips pas dans les plans du Paris SG ?

En quête d’un renfort au milieu de terrain cet hiver, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le profil de Kalvin Philips, selon les informations du média TMW. Les relations entre les dirigeants de Manchester City et leurs homologues du PSG sont très fraiches, notamment à cause des propriétaires de deux clubs, mais Luis Enrique aurait demandé à Luis Campos de voir s’il est possible de faire venir l’ancien joueur de Leeds à Paris. Certains médias anglais estiment même que le Champion de France en titre et Newcastle United mènent la danse pour la signature de Kalvin Phillips.

Mais Laurent Perrin ne croit pas du tout en cette piste. Pour le journaliste du quotidien Le Parisien, les joueurs anglais sont « difficilement compatibles avec un autre championnat que la Premier League. Deux exceptions : Waddle à l'OM dans les années 90 et Bellingham au Real. Mais Bellingham serait-il aussi fort s'il n'avait pas signé à Dortmund à 17 ans ? » Une tendance confirmée par un spécialiste du marché des transferts.

Aucune discussion entre Paris et City pour Kalvin Phillips

Contrarié par la blessure de Gabriel Moscardo, qui va néanmoins signer son contrat de cinq ans dans les jours à venir, le Paris Saint-Germain recherche un renfort au milieu de terrain cet hiver. Luis Campos explore ainsi diverses pistes, mais celle menant à Kalvin Phillips ne semble pas d’actualité dans les plans du conseiller football des Rouge et Bleu, à en croire Fabrizio Romano. Pour CaughtOffside, le journaliste italien explique que « malgré les rumeurs », il n’existe pas de « discussions entre Manchester City et le PSG pour Kalvin Philips actuellement », même si l’international anglais de 28 ans « va quitter Manchester City », dans tous les cas. La poursuite d’un milieu de terrain expérimenté se poursuit donc à Paris.