En plus d’Irvin Cardona, l’ASSE se prépare au retour d’un autre attaquant. Olivier Dall’Oglio se réjouit de cette autre bonne nouvelle, à une semaine de la reprise de la Ligue 2.

Après Cardona, l'ASSE reste ouverte à une arrivée en attaque

L’ASSE a recruté Irvin Cardona (26 ans) pour prendre la place laissée par Ibrahim Sissoko, qui a rejoint la sélection du Mali pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire. D’autres joueurs sont espérés en renfort à Saint-Etienne avant la fermeture du mercato hivernal. L’arrivée deuxième joueur offensif n’est donc pas exclue. D’ailleurs la rumeur sur le marché des transferts évoque l’intérêt de l’ASSE pour Nathanaël Mbuku (21 ans), coéquipier d’Irvin Cardona au FC Augsbourg. Il est aussi en manque de temps de jeu avec le club bavarois, et il ne serait pas contre un retour en France, un an après son transfert du Stade de Reims.

Dall'Oglio : « On se rapproche d'un retour pour Ibrahima Wadji »

En attendant la prochaine recrue des Verts, Olivier Dall’Oglio se réjouit du retour d’Ibrahima Wadji à l’entrainement. Il a repris par la course lors de la séance de jeudi, puis a enchainé avec des exercices spécifiques, avec le staff médical des Verts. Evect apprend qu’il a même retoucher le ballon. Plus officiellement, l’entraineur de l’ASSE a donné des nouvelles de l’avant-centre de 28 ans. Il confirme que ce dernier n’est plus loin d’un retour. « Il a fait une très belle séance physique », a apprécié Olivier Dall’Oglio, avant d'annoncer que le blessé « se rapproche d'un retour ». Ce qui est très positif et intéressant pour son équipe, selon le commentaire du coach.

Wadji freiné par des blessures à répétition cette saison

Pour rappel, Ibrahima Wadji avait fait une bonne première saison sous le maillot des Verts. Il avait marqué 12 buts et délivré 4 passes décisives en 30 matchs disputés en Ligue 2 en 2022-2023. Mais cette saison il est embêté par des blessures. Il avait été victime d’une entorse à la cheville après seulement deux journées de championnat à la mi-août. Le Sénégalais avait tenté plus d'un retour, mais il avait fait des rechute : lésion aux muscles ischio-jambiers de la cuisse gauche à la mi-septembre, puis une lésion aux muscles adducteurs de la cuisse droite, à la fin du mois d’octobre.