Dixième de Ligue 1 après 17 journées, le Stade Rennais veut remonter au classement. Le club pourrait céder deux éléments pour se renforcer cet hiver.

Mercato Stade Rennais : Guéla Doué se dirige vers la Ligue 2

Des résultats trop insuffisants. Ce n'est pas la qualification en seizièmes de finale de Ligue Europa qui va rassurer les supporters du Stade Rennais. Dixième de Ligue 1 après 17 journées, à 9 points de l'Europe, le club breton est bien loin de ses ambitions en championnat. La faute à des résultats décevants, moins réguliers que la saison dernière. Pourtant, les Rouge & Noir ont conservé la plupart de leurs cadres l'été dernier, recrutant même de beaux éléments au passage (Le Fée, Blas).

Mais la magie n'opère plus. La cohésion d'équipe peine à prendre en forme et la direction du SRFC le remarque. Olivier Cloarec, le président du club, compte miser sur le mercato hivernal pour mieux organiser l'effectif. Des transferts pourraient se réaliser, comme celui de Guéla Doué. Malgré 11 apparitions, le latéral droit de 21 ans peine à concurrencer Lorenz Assignon. D'après Le Parisien, une porte de sortie s'offre à lui cet hiver. Le Paris FC, dixième de Ligue 2, négocie son arrivée en prêt avec option d'achat. Il ne reste qu'à connaître la volonté du joueur, qui souhaite en premier lieu du temps de jeu. Mais d'après le média francilien, le PFC est proche de le convaincre.

Ibrahim Salah poussé vers la sortie par Julien Stéphan ?

Si Guéla Doué n'est pas non plus mis sur la liste des transferts, un autre joueur pourrait être considéré comme indésirable par le SRFC : Ibrahim Salah. Pour sa deuxième saison de Ligue 1, les supporters en attendaient sans doute plus de sa part. Pourtant, l'attaquant belgo-marocain a signé son meilleur départ : 4 buts en 15 matchs. Pas mal pour un joueur qui n'avait marqué qu'à une reprise... en 15 rencontres durant l'ensemble de la saison dernière.

Seulement, Ibrahim Salah (22 ans) manque de temps de jeu depuis que Julien Stéphan est l'entraîneur du club. Sous sa houlette, il ne compte que deux apparitions pour 13 minutes de jeu au total selon L'Équipe. Un bilan qui pourrait le faire réfléchir lors du mercato hivernal, d'autant que plusieurs clubs de Ligue 1 ont remarqué ses qualités. Le Toulouse FC, le FC Lorient et le Stade Brestois en font partie d'après le quotidien sportif. À l'étranger, Leicester, le Feyenoord et l'Olympiakos montrent également de l'intérêt pour Salah. Avec autant de prétendants, le SRFC pourrait faire une belle opération financière s'il souhaite vendre. Toutefois, la direction rennaise préfère la solution du prêt pour le relancer.