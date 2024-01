Pas dans les plans de Julien Stéphan au Stade Rennais, un jeune attaquant affole le marché. Le SRFC pourrait en tirer un joli chèque sur ce mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Julien Stéphan ne retient pas Ibrahim Salah

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027, Ibrahim Salah pourrait quitter les rangs du Stade Rennais d’ici la fin du mercato hivernal. Après avoir inscrit 4 buts en 15 matches, l’attaquant de 22 ans croyait pourtant avoir la chance de terminer la saison sous les couleurs rouge et noir. Seulement, Julien Stéphan ne compte pas s’appuyer sur lui dans sa rotation. D’ailleurs, le nouvel entraîneur du SRFC aurait déjà signifié à sa direction qu’il ne s’opposerait pas à son départ en cas d’offre jugée satisfaisante. À l’instar de Guéla Doué et Jérémy Jacquet, mais contrairement à Arnaud Kalimuendo et Nemanja Matic, l’international marocain de 22 ans serait désormais sur la liste des transferts cet hiver. Et cela tombe bien puisque plusieurs clubs seraient déjà positionnés pour le récupérer rapidement.

Ibrahim Salah tient six opportunités pour son avenir

Poussé vers la sortie par Julien Stéphan, Ibrahim Salah aurait plusieurs possibilités pour quitter le Stade Rennais dans ce mois de janvier. Six clubs lui feraient les yeux doux, à en croire les informations recueillies par le journal L’Équipe. Le quotidien sportif indique notamment que le Toulouse Football Club, le Stade Brestois et le FC Lorient aimeraient bien retenir le compatriote d’Achraf Hakim en Ligue 1, tandis que Leicester City, Feyenoord et l’Olympiakos seraient prêts à lui offrir la chance de quitter la France cet hiver. Toujours selon la même source, en cas de départ d’Ibrahim Salah, l’opération se fera dans le cadre d’un prêt. Reste maintenant à savoir quelle destination va choisir l’ancien attaquant de la Gantoise pour les six prochains mois.