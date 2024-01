Susceptible de quitter les rangs du Stade Rennais cet hiver, Ibrahim Salah devait rejoindre un autre club dans le cadre d’un prêt. Mais Floriance Maurice aurait d’autres plans pour l’avenir de l’attaquant rennais.

Mercato Stade Rennais : Ibrahim Salah poussé vers la sortie

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Ibrahim Salah n’entre pas dans les plans de Julien Stéphan et devrait quitter le Stade Rennais durant ce mercato hivernal. D’après les informations du journal L’Équipe, six clubs seraient déjà positionnés pour récupérer l’attaquant de 23 ans. Auteur de 3 buts en 11 matches de Ligue 1, l’ancien joueur de La Gantoise pourrait donc rebondir dans un autre club dans cette seconde partie de saison.

Le quotidien sportif révèle notamment que le Toulouse FC, le FC Lorient, le Stade Brestois, Leicester City, Feyenoord et l’Olympiakos seraient intéressés par l’international marocain. Toujours selon la même source, en cas de départ de Salah, l’opération se fera dans le cadre d’un prêt, signe que le club breton ne tourne pas définitivement la page du natif de Saint-Josse-ten-Noode. Mais aux dernières nouvelles, les dirigeants rennais pourraient changer d’avis concernant l’avenir d’Ibrahim Salah.

Florian Maurice veut vendre Ibrahim Salah

Alors que les premières rumeurs annonçaient un probable départ en prêt pour Ibrahim Salah dans différents clubs européens, dont trois en France, le joueur du Stade Rennais pourrait finalement ne plus revenir en Bretagne. En effet, selon les renseignements obtenus par l’Insider Mohamed Toubache-Ter, l’ancien protégé de Bruno Genesio pourrait quitter définitivement les rangs du SRFC d’ici le 31 janvier prochain. Le spécialiste mercato explique notamment que le directeur technique des Rouge et Noir, Florian Maurice, souhaiterait vendre Ibrahim Salah cet hiver. Arrivé il y a un an contre un chèque de 6,5 millions d’euros, le numéro 34 du Stade Rennais est évalué à 5 millions d’euros et le patron du recrutement rennais veut en profiter pour le vendre maintenant.