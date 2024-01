L’entraîneur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec, est proche de signer un nouvel arrière droit. Un premier accord a été trouvé dans ce dossier.

FC Nantes Mercato : Kelvin Amian d’accord pour rejoindre les Canaris

Le FC Nantes a connu une première partie de saison décevante, marquée par plusieurs résultats négatifs en championnat. Le club entraîné par Jocelyn Gourvennec occupe actuellement la 13e place de Ligue 1 avec quatre petits points d’avance sur le barragiste. Les Canaris comptent ainsi se renforcer leur effectif durant ce mercato hivernal en vue d’améliorer leur position au classement et éviter une éventuelle relégation. Pour ce faire, plusieurs postes à étoffer ont déjà été identifiés.

Si un milieu de terrain est espéré au FC Nantes, les dirigeants nantais travaillent aussi en coulisse pour s’offrir un nouveau latéral en la personne de Kelvin Amian. Le défenseur de La Spezia aimerait quitter l’Italie en vue de retourner en France. Ces velléités de départ ont alors rapidement alerté plusieurs clubs français. Le Stade Rennais, Montpellier et le LOSC se sont rapidement manifestés en vue de boucler sa signature. Mais selon le journaliste Santi Aouna, c’est bien le FC Nantes qui a pris une avance significative dans la course à sa signature. Car Kelvin Amian aurait déjà donné son accord pour rejoindre les Jaunes et Verts lors de ce mercato hivernal.

Des négociations très avancées entre les différentes parties

Kelvin Amian reste un titulaire en puissance à La Spezia. Cette saison, il a disputé 19 rencontres, toutes compétitions confondues avec le club italien. Malgré son statut de titulaire indiscutable chez les pensionnaires de Serie B, le joueur de 25 ans une division supérieure et semble attiré par le projet nantais. Et même si plusieurs clubs de Serie A, comme Bologne et le Genoa, sont sur ses traces, il paraît qu’un retour en France soit la priorité du natif de Toulouse.

Les négociations entre les différentes parties, notamment le FC Nantes et les dirigeants italiens de La Spezia, seraient à un stade très avancé. Waldemar Kita et son équipe chercheraient à finaliser rapidement cette affaire afin d'ajouter un renfort de qualité à leur effectif et renforcer la compétitivité de son équipe pour la seconde moitié de la saison.