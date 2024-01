Pour France Bleu Saint-Étienne Loire, Olivier Dall’Oglio a confirmé le possible départ d’un attaquant de l’ASSE, pour faire la place à un nouveau joueur.

Mercato : Dall’Oglio a prévenu Charbonnier qu'il ne compte pas sur lui

Alors que Loïc Perrin avait clairement fait savoir qu’aucun des joueurs en fin de contrat à l’ASSE en juin 2024 ne partirait cet hiver, Gaëtan Charbonnier est poussé vers la porte de sortie. Annoncé par la rumeur du mercato, son départ se confirme. Il a été informé ouvertement, selon Olivier Dall’Oglio, que le staff ne compte pas sur lui pour la deuxième moitié de la saison. « On a prévenu Gaëtan Charbonnier qu'on allait recruter dans son secteur », a-t-il confié au média. L’avant-centre de 35 ans a été titulaire 6 fois en 18 apparitions en Ligue 2 cette saison. Mais avec l’arrivée d’Irvin Cardona, un attaquant supplémentaire, « il aura donc peut-être moins de temps de jeu », d’après le nouvel entraineur de Saint-Etienne.

Poussé au départ, l’ancien buteur de Ligue 2 doit prendre rapidement une décision sur son avenir dans le Forez. Il a le choix entre partir cet hiver ou rester jusqu’au bout de son contrat dans six mois. « On a été honnête au niveau du club, de dire qu'on avait besoin d'avoir plus d'attaquants. À partir de là, il y aura des décisions qui peuvent être prises des deux côtés », a indiqué Olivier Dall’Oglio. En l’absence d’Ibrahim Sissoko (parti à la Coupe d’Afrique des Nations) et d’Ibrahima Wadji (blessé), Gaëtan Charbonnier espérait évidemment avoir plus de temps de jeu. Mais c’est bien Irvin Cardona qui sera le titulaire en pointe de l’attaque.

D'autres départs dans les tuyaux à Saint-Etienne

Pour finir, le coach des Verts a confirmé des départs dans les tuyaux, à la suite de Ahmed Sidibé transféré au FC Koper en Slovénie, lundi. « Il peut y avoir des mouvements de garçons qui vont partir parce que l'effectif se rempli », a-t-il indiqué, prévenant ainsi que « tout peut se passer jusqu'à la dernière minute du mercato ». Les noms de Thomas Monconduit, Victor Lobry ou encore Mickaël Nadé reviennent sur la liste des joueurs que l’ASSE ne retiendrait pas cet hiver, s’ils ont des prétendants.