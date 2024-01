En plein sondage du marché pour des renforts cet hiver, l'Olympique de Marseille voit le Bayern Munich s'attaquer à un de ses joueurs clés.

Mercato OM : Jonathan Clauss, la cible du Bayern

Pablo Longoria n'a pas encore réussi à renforcer conséquemment l'Olympique de Marseille qu'il doit déjà anticiper sur une attaque externe. En effet, le Bayern Munich a bien envie de faire son marché du côté de la canebière, avec des vues sur un certain Jonathan Clauss. Le club allemand veut pêcher gros dans l'effectif de Gennaro Gattuso afin de reconstituer un duo que le joueur forme avec Kingsley Coman en équipe de France. Mais il faudra réussir à convaincre Pablo Longoria et Mehdi Benatia dans un deal qui s'annonce bien compliqué, tandis que Clauss est encore lié aux Phocéens jusqu'en 2025. L'objectif du club bavarois est d'attirer l'ancien lensois lors du prochain mercato estival lorsqu'il sera à un an de la fin de son bail.

Jonathan Clauss, un pilier de l'OM

A Munich, le couloir droit reste un secteur qui laisse beaucoup d'insatisfactions au club. Thomas Tuchel n'est d'ailleurs pas toujours satisfait par les performances de Noussair Mazraoui et Joshua Kimmich sur le flanc droit de sa défense. Le club bavarois fonce ainsi sur Jonathan Clauss qui affiche des chiffres qui forcent l'admiration du technicien allemand du Bayern Munich. Le natif de Strasbourg compte cette saison quatre buts et près de 20 passes décisives depuis son arrivée sous les couleurs marseillaises. Jonathan Clauss avait rejoint l'OM en 2022, en provenance du Racing Club de Lens contre la somme de 7,5 millions d'euros.