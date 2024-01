En manque de liquidité mais en quête de renforts, Pablo Longoria croit avoir trouver la solution avec la signature imminente d'une pépite.

Mercato OM : Pablo Longoria tient sa prochaine recrue

La première partie de la saison a montré les limites de l'effectif marseillais. Le club fait surtout face à des départs de plusieurs joueurs au milieu de terrain, un secteur qui retient l'attention des dirigeants phocéens. A défaut de frapper un gros coup sur le marché, Pablo Longoria se tourne vers Bilal Nadir, un jeune milieu de terrain français qui a rejoint l'OM en 2021 en provenance de Nice. Il a montré de belles qualités techniques et une bonne vision de jeu, malgré un temps de jeu limité. Avec les départs d'autres joueurs pour la CAN, il compte bien mettre à contribution cet avantage pour se faire une place dans le cœur de Gattuso. Il se plairait d'ailleurs bien sous les ordres du technicien italien.

Longoria prépare la prolongation de Bilal Nadir

Selon plusieurs sources, l'OM aurait entamé des discussions avec l'entourage du joueur pour lui proposer une prolongation de contrat. Le bail actuel de Bilal Nadir se termine en juin 2024, et le club phocéen voudrait le sécuriser jusqu'en 2029, avec une revalorisation salariale. Les négociations seraient positives et pourraient aboutir dans les prochaines semaines. L'OM souhaite ainsi conserver l'un de ses espoirs, qui pourrait s'imposer sous les ordres de Gennaro Gattuso. Le coach italien apprécie le profil de Bilal Nadir, qu'il a titularisé dimanche dernier contre Pontarlier en Coupe de France. Le joueur de 20 ans, de son côté, serait heureux de rester à Marseille et de tenter de gagner sa place.