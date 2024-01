L’ASSE cherche toujours sa deuxième recrue hivernale, après Irvin Cardona. Une nouvelle piste est révélée et elle mène vers un ailier Gabonais.

Mercato : L'ASSE fait une offre pour Shavy Babicka, Limassol la repousse

Loïc Perrin multiplie les pistes pour renforcer l’ASSE comme le souhaite Olivier Dall’Oglio. Une première recrue, Irvin Cardona est arrivé sous la forme d’un prêt, puis le nouveau coach a récupéré Yvann Maçon, qui est rentré d’Israël où il était prêté au Maccabi Tel-Aviv. Le coordinateur sportif de Saint-Etienne est maintenant en quête d’ailiers percutants, vu que Stéphane Diarra, souvent blessé, a déçu. Le coach des Verts a été clair sur les profils. Il veut des joueurs offensifs « qui provoquent, qui dribblent, qui font des appels pour libérer des espaces ».

Shavy Babicka (23 ans) remplit-il ces cases ? Aucune idée précise sur le joueur d’Aris Limassol à Chypre. Cependant, Peuple-Vert assure qu’il séduit la cellule des Verts, qui s’est lancé à ses trousses. L’ASSE aurait même avancé ses pions pour tenter de le recruter pendant ce mercato hivernal. Elle a fait une proposition au club Chypriote pour l’ailier doit. Elle porterait sur un prêt avec option d’achat, d’un montant supérieur à un million d’euros, d’après les informations du média spécialisé. Mais la réponse de Limassol a été cash. Il a repoussé l’offre des Stéphanois comme l’indique la source. Néanmoins, il est possible que Loïc Perrin revienne à la charge avec une offre revue à la hausse.

Shavy Babicka, un décisif ailier

Cette saison, Shavy Babicka est décisif, tant dans le championnat qu’en coupe d’Europe. En 17 apparitions en Protathlima Cyta (l’élite chypriote), il a marqué un but et a délivré 5 passes décisives. En phase de poule de la Ligue Europa, il a inscrit 3 buts en 5 matchs disputés. Compatriote de deux anciens Verts : Denis Bouanga et Pierre-Emerick Aubameyang, Shavy Babicka est international Gabonais (5 sélections, 1 but), mais les Panthères du Gabon ne sont pas qualifiés pour la CAN. Il est donc prêt pour intégrer une équipe dès son recrutement. Ce qui est une bonne nouvelle pour l’ASSE.

Arrivé à Limassol en aout 2021, l’attaquant visé par Loïc Perrin est lié à l’Aris jusqu’en juin 2026. Selon Transfermarkt, sa valeur sur le marché des transferts est d’un million d’euros, soit le montant proposé par les Stéphanois.