Le mercato de l’OL s’emballe ! A la suite du transfert de Malick Fofana, le club a trouvé un accord avec un milieu défensif et un attaquant, en vue de leur signature à Lyon.

Mercato : L'accord entre l'OL et Nemanja Matic confirmé

Le mercato canon annoncé par John Textor est lancé depuis l’ouverture officielle du marché. Le marché de l’OL a été ouvert par deux arrivées du Brésil, celles du gardien de but Lucas Perri et du défenseur central, Adryelson. Mercredi, l’Olympique Lyonnais s’est offert les services d’une troisième recrues hivernale, Malick Fofana, une pépite en provenance de La Gantois en Belgique. Le milliardaire américain a décaissé 22 M€ (bonus compris) pour recruter l’international Espoir Belge. Et ce n’est pas tout. L’OL est sur le point de boucler deux autres signatures. RMC Sport confirme l’accord déjà évoque mercredi, avec Nemanja Matic (35 ans).

Selon le journaliste Florent Gautreau, dans l’After Foot, « le Serbe est déjà d’accord avec les dirigeants lyonnais, qui lui offre un salaire supérieur à ce qu’il touche à Rennes. Le milieu de terrain a décidé de quitter le Stade Rennais, et le club breton lui cherche en ce moment un remplaçant.

Arnaut Danjuma emballé par le projet Lyonnais

Le deuxième accord obtenu par David Friio est celui d’Arnaut Danjuma (27 ans). D’après les informations de L’Equipe, il s’est déjà mis d’accord avec Lyon, mais pour un prêt. Son objectif étant de retrouver du temps de jeu, ce qu’il n’a pas suffisamment à Everton. Il a été titulaire seulement 3 fois en 12 apparitions en Premier League, cette saison. L’ailier international néerlandais (6 sélections, 2 buts) veut ainsi se donner les moyens de disputer l’Euro 2024 prévu dans quelques mois.

Le polyvalent joueur offensif est en effet prêté par Villarreal à Everton. Il est l’une des cibles prioritaires de l’OL cet hiver. En retour, le projet lyonnais séduit Arnaut Danjuma, à en croire le quotidien sportif. John Textor doit maintenant trouver un accord avec Villarreal pour casser le prêt du natif de Lagos (Nigeria) chez les Toffees.