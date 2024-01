En quête d’un nouveau latéral gauche, l’OM s’est discrètement rapproché d’Adrien Truffert. Un accord serait proche d’être conclu pour son transfert.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria se montre hyperactif lors des périodes de transferts en réalisant des signatures très intéressantes. Cet hiver, le président de l’OM est déjà parvenu à signer Jean Onana en provenance du Besiktas, démontrant ainsi sa détermination à renforcer son équipe lors de ce mercato hivernal. Et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le dirigeant espagnol et son équipe travaillent désormais sur le recrutement d’un nouveau latéral gauche.

Si le nom de Josh Doig (Hellas Vérone) a récemment été mentionné pour occuper ce poste, c’est finalement du côté de Rennes que les dirigeants de l’OM seraient proches de conclure une belle affaire. En effet, selon les informations dévoilées par RMC Sport, la direction marseillaise est sur le point de conclure un accord avec Adrien Truffert, le latéral gauche du Stade Rennais. Les premiers échanges entre les deux parties sont décrits comme positifs.

Adrien Truffert pour concurrencer Renan Lodi à Marseille

Âgé de 22 ans, Adrien Truffert s'est imposé comme l'un des joueurs les plus utilisés au Stade Rennais cette saison, avec un bilan de 23 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Son profil polyvalent, pouvant évoluer au poste d’arrière droit et en tant que milieu droit, correspondrait parfaitement au type de joueur recherché par la direction de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants phocéens voudraient le recruter afin de concurrencer Renan Lodi en seconde partie de saison. Et cette approche supposée de l’OM ne laisserait pas insensible le défenseur français.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026 avec le Stade Rennais, Adrien Truffert semble plus ou moins intéressé par le projet phocéen. Il reste savoir si les dirigeants bretons accepteront de céder leur jeune talent afin de renforcer un concurrent direct dans la course au podium. Même si cela parait improbable, rien n’est impossible en période de mercato. La décision finale d’Adrien Truffert sera déterminante dans cette opération surprise.