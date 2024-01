Dans un communiqué officiel, l'Olympique de Marseille a annoncé le départ d'un de ses dirigeants samedi. Sa démission était réclamée par des supporters.

Mercato OM : Le club phocéen officialise le départ de Pedro Iriondo

Un départ inattendu, mais finalement logique. Ce week-end, l'Olympique de Marseille reprenait officiellement la Ligue 1. Le club phocéen, alors sixième après 17 journées, a accueilli vendredi le RC Strasbourg (9ème) dans un match important pour l'Europe. Seulement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour les hommes de Gennaro Gattuso qui ont été dominés par leurs adversaires. L'OM a finalement été tenu en échec sur le score de 1-1, et reste aux portes du top 5 après le succès de Reims à Monaco (1-3) samedi.

Bien que toujours dans la course pour l'Europe, avec provisoirement un point de retard sur la cinquième place, le club phocéen veut se renforcer cet hiver. L'arrivée de Jean Onana a déjà été bouclée, et celle d'Adrien Truffert se dessine peu à peu. En revanche, le dossier Josh Doig prend du plomb dans l'aile. En attendant de voir l'évolution de ces dossiers, Pablo Longoria a officialisé un départ en interne. D'après un communiqué de l'OM paru samedi, Pedro Iriondo a quitté ses fonctions de directeur de la stratégie et du développement.

Des groupes de supporters suspectés d'être à l'origine du départ d'Iriondo

S'il était considéré comme très discret parmi les dirigeants de l'OM, Pedro Iriondo faisait partie de ceux dont la démission était réclamée par les groupes de supporters phocéens en septembre dernier. Grand ami de Pablo Longoria, il était finalement resté aux côtés du président espagnol. Mais d'après Foot Mercato, les discussions houleuses avec ces groupes ont considérablement réduit sa volonté de poursuivre au club.

Pedro Iriondo a donc fait le choix de partir, à l'instar de Javier Ribalta, Marcelino et David Friio quelques mois auparavant. Arrivé en 2021 à Marseille, il semblait être le dernier pilier de la direction menée par Pablo Longoria. Néanmoins, le dirigeant espagnol peut compter sur Mehdi Benatia, nouveau conseiller sportif du club depuis le 30 novembre dernier, pour améliorer l'effectif olympien cet hiver. Sa présence devrait également être précieuse pour gérer plusieurs dossiers chauds, comme celui de Renan Lodi ou encore Adrien Truffert.