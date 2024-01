Malmené par l'Hellas Vérone dans le dossier Josh Doig, l'OM a pensé à une autre piste en cas d'échec total. Cette dernière mène à un latéral du FC Nantes.

Mercato OM : Pablo Longoria attentif à la situation de Jaouen Hadjam

Toujours à la recherche d'un latéral gauche, voire deux, l'Olympique de Marseille peine à signer un joueur dans ce secteur. Ces derniers jours, les pistes de Josh Doig (Hellas Vérone) et d'Adrien Truffert (Stade Rennais) sont remontés aux oreilles de plusieurs médias. Seulement, elles ne connaissent pas d'avancées concrètes. Pire, l'OM semble bloqué dans ces deux dossiers.

Le premier aurait donné son accord personnel selon le journaliste Fabrizio Romano. Mais l'Hellas Vérone souhaite le vendre du côté de l'US Sassuolo, qui a peut-être fait une offre plus alléchante que celle du club phocéen. En tout cas, celle-ci n'a pas encore été mentionnée. La situation a agacé Pablo Longoria, au point que ce dernier fixe un ultimatum : s'il ne trouve pas d'accord avec l'Hellas ce dimanche, la piste Josh Doig sera refermée. Concernant Adrien Truffert, Julien Stéphan s'est montré implacable : « Il n'y a aucun sujet Adrien Truffert » a livré l'entraîneur du club. Seulement, l'OM a plus d'un tour dans son sac. Mehdi Benatia a conseillé le nom de Jaouen Hadjam au président phocéen, selon Foot Mercato. Non désiré par le FC Nantes, le défenseur de 20 ans est courtisé par d'autres clubs.

Proche du Standard de Liège, Hadjam pourrait tout quitter pour l'OM

Toujours selon la même source, le Standard de Liège tient la corde pour sa signature. Le club belge, seulement neuvième de Jupiler Pro Ligue, est proche de l'enrôler sous la forme d'un prêt avec option d'achat assortie à 1,5 million d'euros. Mais l'intérêt de l'OM pourrait tout relancer, à tel point que le joueur serait capable de faire une croix sur ce transfert pour rejoindre le club français.

De son côté, le FC Nantes est bel et bien vendeur. Waldemar Kita, le président du club des Bords de l'Erdre, a déjà tenté de prêter le latéral algérien plus tôt cet hiver. Le Paris FC, son ancienne équipe, s'intéressait à lui mais l'accord est tombé à l'eau. L'Olympique de Marseille tentera sans doute sa chance en cas d'échec avec Josh Doig, Hadjam n'ayant pas encore l'expérience pour devenir titulaire indiscutable (7 matchs cette saison, jamais dans le onze de départ). L'éventuel départ de Renan Lodi pourrait également bousculer les plans de Pablo Longoria.