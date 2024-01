Alors qu’il a récemment prolongé son contrat avec l’OM, François Regis Mughe n’est pas à l’abri d’un départ. Plusieurs clubs s’activent pour son transfert.

Mercato OM : François Regis Mughe convoité en Ligue 2 et en Suisse

Un dossier inattendu risque d’animer l’actualité du mercato de l’Olympique de Marseille dans les jours à venir. Il s’agit de l’avenir de François Regis Mughe (19 ans). Arrivé en provenance de l'École de Football Brasseries du Cameroun durant l'été 2022, le jeune attaquant camerounais a rapidement gravi les échelons au sein de l'OM, passant de la réserve à l'équipe première. Cette saison, il a déjà disputé 9 rencontres avec le groupe entraîné par Gennaro Gattuso, pour 1 but inscrit.

Ses performances encourageantes et son profil prometteur ont rapidement convaincu les dirigeants de l’OM de prolonger son contrat d'une année supplémentaire, assorti d'une revalorisation salariale. Cette décision est une belle récompense pour le jeune joueur et une manœuvre pour l’OM de s’assurer de sa présence sur le long terme. Toutefois, François Regis Mughe ne semble pas à l’abri d’un départ inattendu. L’Équipe assure en effet que le jeune joueur suscite des convoitises, notamment en Ligue 2 et en Suisse. L’identité des clubs intéressés n’a pas encore fuité.

L’OM n’a reçu aucune lettre d’autorisation pour François Régis Mughe

À noter que François Régis Mughe a récemment refusé de jouer la CAN 2023 avec l’équipe nationale du Cameroun, probablement dans l’espoir de gagner davantage de temps de jeu en club. Cependant, cette décision a des conséquences, puisque le jeune joueur ne peut actuellement être aligné par l'OM tant que la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) ne lui a pas délivré une lettre de sortie. Malgré les efforts déployés, L'Équipe rapporte que l'OM n'a toujours pas reçu cette autorisation.

Les représentants du joueur et Mehdi Benatia ont même tenté de régler la situation en s'entretenant avec Samuel Eto'o, le président de la Fecafoot, sans succès. La source indique même que Pablo Longoria s'est déclaré "impuissant" pour débloquer la situation, laissant planer une incertitude sur l'avenir de François Regis Mughe à l'OM. Les jours à venir seront décisifs pour la résolution de ce dossier inattendu.