Une autre piste de l’OL est en passe de se refermer. David Carmo du FC Porto serait en direction de l’Olympiakos en Grèce.

Mercato : L'OL en difficulté sur plusieurs pistes

L’OL a ouvert son mercato d’hiver en trombe, avec trois recrues, dont deux le même jour. Les Brésiliens Lucas Perri (26 ans) et Adryelson (25 ans) sont arrivés de Botafogo (Brésil) à Lyon et ont signé ensemble jusqu’en juin 2028. John Textor a déboursé ensuite 17 millions d’euros, plus des bonus pouvant atteindre 5 millions d’euros maximum, pour recruter Malick Fofana à La Gantoise en Belgique. Mais depuis, c’est le statu quo entre Rhône et Saône. David Friio a assuré que la direction sportive et la cellule de recrutement travailleraient sur des arrivées. Il a même annoncé deux têtes offensives, mais c’est le calme à Lyon pour l’instant.

L’offre de l’OL au Stade Rennais pour Nemanja Matic a été repoussée. Arnaut Danjuma est lui bloqué à Everton par Sean Dyche, le manager des Toffees. Quant à Saïd Benrahma, son transfert se complique, en raison de la forte concurrence. L’OM a également transmis une offre à West Ham pour le polyvalent ailier. Outre-Manche, Fulham FC et son ancien club Brentford sont également sur les rangs pour l’enrôler.

David Carmo va signer à l’Olympiakos

L’Olympique Lyonnais est aussi en difficulté sur la piste David Carmo (24 ans). Faisant partie des pistes prioritaires des recruteurs des Gones, il serait en direction de la Grèce. D’après les informations de Fabrizio Romano, le défenseur central du FC Porto est sur le point de s'engager avec l’Olympiakos, sous la forme d’un prêt payant.

Pour rappel, RMC Sport a fait savoir que le club portugais a repoussé l’offre de l’OL. L’indemnité exigée par les dirigeants des Dragons pour le prêt payant serait jugée un peu élevée. Notons que David Carmo est en froid avec Sergio Conceiçao, qui l’a écarté de son groupe lors des 5 derniers matchs de Porto en championnat.