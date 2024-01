Après l’arrivée de Jean Onana, l’OM espère attirer un profil capable de seconder Renan Lodi au poste de latéral gauche. Mais Mehdi Benatia va devoir revoir ses plans sur ce dossier.

Mercato OM : Mehdi Benatia cherche un concurrent à Renan Lodi

Après avoir officialisé l'arrivée en prêt avec option d'achat de Jean Onana lundi, les dirigeants de l’Olympique de Marseille s’activent fortement pour mettre la main sur un nouveau latéral gauche pour concurrencer Renan Lodi. Un besoin clairement exprimé en conférence de presse par Gennaro Gattuso, l’entraîneur italien de l'OM. « Il faut avoir deux choses : une alternative à Lodi et un milieu. Et ensuite, on verra ce qu'offre le marché, si quelque chose arrive ou non. Je pense que ce sont les deux priorités que nous devons faire », avait notamment expliqué le successeur de Marcelino.

Le milieu de terrain étant trouvé avec Jean Onana, il reste désormais à recruter un défenseur pour combler Gattuso. Dans cette optique, Mehdi Benatia aurait activé la piste menant à Ian Maatsen. Barré par la concurrence à Chelsea, le défenseur de 21 ans est susceptible de changer d’air cet hiver et le conseiller sportif marseillais veut en profiter pour l’intégrer à l’effectif de Gattuso. Toutefois, l’international néerlandais devrait prendre une tout autre direction pour les six mois à venir.

Ian Maatsen en route pour la Bundesliga

Après plusieurs prêts en Angleterre, Ian Maatsen pourrait une nouvelle fois quitter les rangs de Chelsea lors de ce mercato hivernal. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le natif de Vlaardingen cherche de la stabilité et cherche un club, où il peut se maintenir pour poursuivre son développement. Annoncé dans les plans de l’Olympique de Marseille, le défenseur des Blues se dirigerait finalement vers la Bundesliga. En effet, d’après les renseignements obtenus par le média Sky Sports Allemagne, Maatsen devrait quitter Londres dans les prochaines heures pour s'engager en faveur du Borussia Dortmund sous la forme d'un prêt de six mois avec option d'achat. Une mauvaise nouvelle donc pour Mehdi Benatia et l’OM.