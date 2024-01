Le départ de Hugo Ekitike du PSG cet hiver se précise. En discussion avec Francfort, le club français veut un effort supplémentaire du club allemand.

Mercato PSG : L'offre de Francfort pour Hugo Ekitike pas suffisante

C'est l'un des dossiers que Luis Campos a sans doute envie de vite vider pour avancer sur le mercato hivernal parisien. Après plusieurs mois de réticence, Hugo Ekitike est enfin décidé à quitter le Paris Saint-Germain pour se relancer ailleurs. Désireux de rester au Parc des Princes pour se battre pour une place, l'attaquant n'a disputé la moindre minute cette saison depuis le mois d'août dernier. Alors qu'il n'entre pas dans les plans de Luis Enrique, Ekitike est placé sur la liste des départs et a donc fini par comprendre le message afin d'aller tenter sa chance ailleurs. En ce sens, le Rémois ne manque pas d'options et dispose de plusieurs pistes pour la suite de sa carrière.

S'il y a un club qui est proche de s'offrir Hugo Ekitike, c'est bien l’Eintracht Francfort. Le club allemand tient l'avantage dans le dossier et aurait même fait une première offre pour le PSG. Selon les informations de Bild, Francfort proposerait un prêt avec une option d’achat comprise entre 15 et 18 millions d’euros. Un montant qui ne convient pas à la direction parisienne dirigée par Nasser Al-Khelaifi. A Paris, on voudrait plutôt une offre d'une valeur d'au moins 20 millions d'euros pour donner le feu vert à un transfert de Ekitike, après l'avoir recruté pour 36 millions d'euros.

De la concurrence pour Hugo Ekitike

Si le club allemand est déjà en discussion avancée avec le Paris Saint-Germain, l'Eintracht Francfort n'est pas le seul club sur le dossier. En effet, Brentford et Wolverhampton seraient également sur les rangs afin d'attirer Hugo Ekitike.