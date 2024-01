Gift Orban est un nouveau joueur de l'OL mais il devra encore attendre avant de faire ses débuts. Mais en attendant, l'attaquant se lâche sur ses qualités.

OL : Gift Orban, la belle pioche de John Textor

Après s'être révélé du côté de La Gantoise, Gift Orban va maintenant à la conquête de la Ligue 1 ivoirienne. Jeudi, l'Olympique Lyonnais a enregistré la signature de l'attaquant nigérian de 21 ans contre la somme de 12 millions d'euros, hors bonus. Après la Norvège et la Belgique, la France sera ainsi sa troisième destination depuis qu'il a rejoint l'Europe. L'été dernier, Orban a fait parler de lui avec 12 buts marqués toutes compétitions confondues. En quête de renfort offensif pour l'Olympique Lyonnais, John Textor a ainsi réussi le coup parfait en signant Gift Orban.

Pour Pierre Sage, Gift Orban est sans doute un renfort de taille pour son attaque. L'attaquant peut même jouer à tous les postes offensifs, même si sa position préférentielle reste la pointe. Il débarque dans un club dont la star reste Alexandre Lacazette, "un très grand joueur " selon Orban pour qui c'est "une belle surprise de pouvoir jouer ensemble", alors qu'il en a déjà hâte. Non qualifié pour affronter Bergerac en Coupe de France, l'avant-centre de 21 ans devrait être disponible contre Rennes. Il fera ainsi sa toute première apparition en Ligue 1 française mais aussi et surtout ses débuts devant le public lyonnais.





Lui qui adore marquer n'est pas un attaquant habitué à rester dans la surface et attendre d'être servi. Pour Gift Orban, " quand on veut marquer, il ne faut pas jouer arrêté et seulement dire 'fais-moi la passe". Il a également affiché ses ambitions, en déclarant qu'il aime marquer des buts et qu'il veut aider l'équipe à gagner des trophées. Il a enfin adressé un message aux supporters, en leur promettant de tout donner sur le terrain et en les remerciant pour leur soutien.