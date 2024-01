Le départ de Youcef Atal de l’OGC Nice semble inévitable, même si Florent Ghisolfi ne le confirme pas. Le clan du joueur apprend que le club évite le défenseur depuis sa condamnation.

Mercato : Selon Ghisolfi, Youcef Atal reste un joueur du Gym

Interrogé sur la situation de Youcef Atal, condamné par le tribunal correctionnel de Nice, pour « provocation à la haine à raison de la religion », Florent Ghisolfi était resté un peu flou dans sa réponse. Il a rappelé que l’arrière latéral est sous contrat avec l’OGC Nice et que le club attend de voir « ce qui se passera d’ici la fin du mercato d’hiver ». L’international algérien a encore 5 mois de contrat au Gym, jusqu’au 30 juin 2024. Mais il est écarté de l’équipe de Francesco Farioli depuis qu’il a partagé un appel antisémite, relatif à la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée le 7 octobre 2023. Youcef Atal a d’ailleurs été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 45 000 euros d’amende, malgré ses excuses.

Alors que le défenseur algérien est en sélection, à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire, l’OGC Nice a recruté Valentin Rosier à son poste. Mais selon le directeur sportif, Youcef Atal fait toujours partie des latéraux du Gym, et que l’arrivée du joueur du Besiktas sur la Côte d’Azur n’est pas liée à sa situation.

Youcef Atal ignoré par la direction de l'OGC Nice !

Toutefois, l’entourage de Youcef Atal se plaint de l’attitude du club niçois envers lui. Selon les confidences du clan du joueur à L’Equipe, il est ignoré par les responsables des Aiglons. L’Equipe indique que « certaines personnalités majeures de l'organigramme du Gym se détourne » du N°20 de Nice et « oublient ses appels téléphoniques ». Naturellement, « cette situation lui pèse terriblement », comme le souligne le quotidien sportif. Sans oublier l’arrivée de Valentin Rosier, qui « sonne comme la fin de l’aventure » de Youcef Atal à l’OGC Nice.