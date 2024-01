Diego Moreira ne finira pas la saison à l'Olympique Lyonnais. Le Belge d'origine portugaise a annoncé la fin de son prêt ce dimanche.

Mercato OL : Diego Moreira retourner à Chelsea

L'Olympique Lyonnais poursuit tranquillement ses manœuvres sur ce mercato hivernal. Après avoir enregistré plusieurs arrivées, John Textor prépare un autre gros coup sur le mercato, mais devra faire de la place dans son effectif afin de se faciliter la tâche. Le club a récemment officialisé les signatures de Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana et Gift Orban. Dans le sens des départs, Diego Moreira vient de confirmer la fin de son prêt à l'OL, ce dimanche 21 janvier 2024, sur son compte Instagram. Il a remercié les supporters lyonnais pour leur accueil et leur soutien, et a souhaité bonne chance à ses coéquipiers pour la suite de la saison. Il a également posté une photo de lui avec le maillot de l'OL, accompagnée du message "À jamais dans mon cœur" . Diego Moreira va ainsi retourner à Chelsea, son club d'origine, après une première moitié de saison décevante du côté de Lyon.

Diego Moreira, un prêt infructueux

Barré par la concurrence chez les Blues de Chelsea, Diego Moreira a accepté un départ en prêt pour gagner en temps de jeu et être aguerri. Mais son prêt n'a finalement été qu'un échec. Arrivé à l'Olympique Lyonnais en septembre 2023, il n'a disputé que neuf matchs de Ligue 1, sans marquer ni délivrer de passe décisive. Il était censé apporter de la profondeur et de la variété au secteur offensif lyonnais, mais il n'a pas réussi à s'imposer. Diego Moreira va donc retrouver Chelsea, où il avait déjà joué un match en début de saison, avant d'être prêté à l'OL. Il ne pourra pas être de nouveau prêté dans un autre club, car il a déjà atteint le quota de deux clubs par saison autorisé par la FIFA. Il devra donc se contenter d'un rôle de remplaçant chez les Blues, ou attendre l'été prochain pour changer d'air.