Six mois seulement après son arrivée à l'OL sous la forme d’un prêt, l’ailier portugais Diego Moreira retourne dans son club d’origine, Chelsea. Les deux clubs ont officialisé la nouvelle ce lundi.

Mercato OL : Diego Moreira à Chelsea

Dimanche hier soir, Diego Moreira a annoncé la fin de son aventure à Lyon sur les réseaux sociaux. Et ce lundi, l’Olympique Lyonnais et Chelsea ont officialisé l'arrêt du prêt de l’ailier de 19 ans dans le Rhônes. Après 9 matches toutes compétitions confondues sous le maillot blanc, le joueur formé au Benfica Lisbonne n’est pas parvenu à s'imposer au sein d'une équipe lyonnaise en crise. Alors que les nombreux changements offensifs début janvier laissaient à penser que le natif de Liège avait une carte à jouer, la décision a été prise par l’entraîneur Pierre Sage et son staff de ne pas poursuivre avec Diego Moreira.

Avec les arrivées de Malick Fofana et Gift Orban, en attendant celle espérée d'Arnaut Danjuma ainsi que les retours de CAN, l’international espoir portugais aurait eu du mal à obtenir du temps de jeu dans la deuxième partie de saison, avec seulement un match par semaine. Selon toute vraisemblance, Moreira devrait jouer avec les jeunes de Chelsea, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, pour les six mois à venir, puisqu'il a déjà porté deux maillots différents cette saison, ce qui lui interdit de jouer pour un troisième.

Diego Moreira s'en va, Arnaut Danjuma arrive

« L’Olympique Lyonnais annonce la résiliation, d’un commun accord avec Chelsea et Diego Moreira, du prêt de son ailier portugais qui prenait initialement fin le 30 juin 2024. Âgé de 19 ans, Diego Moreira aura participé à 9 matches depuis son arrivée à l'OL le 1er septembre dernier. L'ensemble du club tient à le remercier pour ces quelques mois et lui souhaite une belle suite de carrière », écrit l'actuel 16e de Ligue 1 sur son site officiel ce lundi midi.

Avec la rupture du prêt de Diego Moreira, la voie semble désormais grande ouverte pour l’arrivée d’Arnaut Danjuma en provenance de Villarreal. L’ailier néerlandais de 26 ans devrait prochainement résilier son prêt à Everton pour rejoindre les rangs lyonnais dans le cadre d’un prêt. Après Lucas Perri (Botafogo), Adryelson (Botafogo), Malick Fofana (La Gantoise) et Gift Orban (La Gantoise), Danjuma pourrait être la cinquième recrue des Gones cet hiver.