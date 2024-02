Mercato OM : Un Transfert à 20M€ manqué

Par une mauvaise gestion, la direction de l’OM a perdu 20 millions d’euros au mercato. Alors que le phocéen est en difficultés depuis plusieurs années, ses dirigeants n’ont pas toujours été bien inspirés au moment de prendre les bonnes décisions.

Les difficiles gestions du mercato à l’OM

Maxime Lopez, ancien joueur de l’Olympique de Marseille, aurait pu rapporter bien gros à l’OM pour son départ. Dans une récente interview, le milieu de terrain de 26 ans a dévoilé que le FC Séville était prêt à faire une offre de 20 millions d’euros pour le recruter dès janvier.

Cependant, le directeur sportif de l’époque, l’espagnol Andoni Zubizarreta, aurait refusé cette proposition, laissant Lopez déçu et frustré. Par cette décision, l’ancien portier du FC Barcelone a aussi fait perdre beaucoup d’argent au club phocéen.

Maxime Lopez, qui évolue désormais à la Fiorentina, a quitté l’OM en octobre 2020. Il aurait pourtant pu partir bien avant, dès janvier, si le FC Séville n’avait pas été bloqué dans ses démarches par Zubizarreta. Dans une interview accordée à Carré, le joueur formé à Marseille a révélé les détails de cette tentative de transfert avortée.

« En janvier d’avant, je suis proche de signer à Séville. Le club est prêt à faire une offre de 20 millions d’euros, mais Zubizarreta me bloque. En janvier, je marque, je suis bon, je suis l’un des meilleurs de l’équipe, donc il dit : ‘il est invendable’. D’ailleurs, lui part six mois après. Si, j’étais dégoûté. Ils me bloquent en janvier, mais en mars on parle encore avec Séville. Ils me voulaient quand même pour l’été. Sauf que pas de chance, en mars ils se font tous virer à Séville. Nouvelle direction avec Monchi qui arrive, il ne veut plus me payer cher, parce qu’ils étaient prêts à mettre 20 millions d’euros quand même », a expliqué Maxime Lopez.

Finalement, Lopez quittera l’OM quelques mois plus tard pour rejoindre Sassuolo, mais il a tout de même prolongé son contrat avec Marseille afin de ne pas partir libre. Cette décision était probablement motivée par la volonté de l’OM de récupérer une indemnité de transfert plutôt que de voir son joueur quitter le club sans contrepartie financière.