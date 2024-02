Mercato PSG : Un géant d’Europe veut détourner Kylian Mbappé du Real Madrid

Même si le rêve de Kylian Mbappé est de jouer pour le Real Madrid, un nouveau club veut lui voler sa signature. De quoi annoncer une grosse bataille pour l’été prochain.

Mercato PSG : Kylian Mbappé, Manchester City rentre dans la course

C’est désormais connu de tous. Kylian Mbappé ne poursuivra pas son aventure avec le Paris Saint-Germain, après six ans passés au Parc des Princes. Une décision communiquée à Nasser Al-Khelaïfi, qui prépare déjà le départ de l’attaquant français. Alors qu’il devrait rejoindre le Real Madrid, selon plusieurs sources, tout pourrait basculer d’ici l’été prochain. Selon Defensa Central, Manchester City se prépare à dépasser le Real Madrid dans la course à la signature de Mbappé.

Les géants anglais sont déterminés à faire tout leur possible pour assurer l’arrivée du joueur de 25 ans au club. Malgré des années de spéculations sur un éventuel transfert au Real Madrid, Kylian Mbappé a failli rejoindre le club espagnol en tant qu’agent libre à l’été 2022, mais est finalement resté au PSG. Cependant, l’intérêt du Real Madrid pour lui reste fort et Manchester City apparaît désormais comme un concurrent sérieux dans la course à sa signature.

Photo : Kylian Mbappé

Un salaire plus élevé pour détourner Kylian Mbappé

Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester City, considère Mbappé comme un élément clé pour continuer à dominer l’Europe. Selon des informations récentes, les représentants de l’attaquant français auraient été en contact avec des personnes des deux clubs alors qu’il évaluait ses options pour l’avenir. Manchester City est prêt à surpasser l’offre du Real Madrid pour sécuriser Kylian Mbappé. Ils sont prêts à lui offrir un salaire plus élevé que celui du club espagnol, faisant de lui le joueur le mieux payé de l’équipe, devant même Erling Haaland.

De plus, ils sont prêts à lui offrir un bonus de signature important. Même si le rêve de Mbappé est de jouer pour le Real Madrid de Florentino Pérez, l’intérêt et la détermination de Manchester City pourraient influencer sa décision finale. Avec son départ du PSG inéluctable, le sort du talentueux attaquant français reste un mystère qui sera sûrement résolu dans les prochains mois.