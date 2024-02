OL : Coupe de France, Pierre Sage annonce un forfait contre Strasbourg

L’OL affronte ce mardi le RC Strasbourg en quart de finale de la Coupe de France. Pierre Sage sera privé d’un cadre pour ce choc.

OL : Pierre Sage devra faire sans Corentin Tolisso face au RC Strasbourg

L’Olympique Lyonnais continue sur sa lancée victorieuse en Ligue 1, enregistrant une quatrième victoire consécutive face à Metz (2-1). Les buts d’Alexandre Lacazette et de Saïd Benrahma ont contribué à cette performance, propulsant les Rhodaniens un peu plus loin de la zone de relégation. Fort de cette dynamique positive, l’OL gagne en confiance et se prépare maintenant à affronter le RC Strasbourg en quarts de finale de la Coupe de France, mardi soir. Cette rencontre s’annonce palpitante, d’autant plus que le Groupama Stadium sera à guichets fermés, témoignant ainsi du soutien massif des supporters lyonnais.

Pierre Sage, l’entraîneur de l’OL, s’est d’ailleurs exprimé avec enthousiasme sur cette forte mobilisation, soulignant l’importance du soutien de la foule pour l’équipe. Il a également affirmé l’engagement de son équipe à offrir un spectacle de qualité et à tout donner pour obtenir la qualification. Cependant, l’OL devra faire face à quelques obstacles. L’absence de Corentin Tolisso, confirmée par Pierre Sage, représente un défi supplémentaire pour l’équipe.

Alexandre Lacazette débutera sur le banc de touche

De plus, Alexandre Lacazette, touché lors du match contre Metz, débutera sur le banc de touche face au RCSA. Ce choix fort est une décision stratégique de la part de l’entraîneur lyonnais pour gérer au mieux les ressources de son équipe. La confiance sera donc placée en Gift Orban, qui avait déjà fait ses preuves lors du tour précédent contre le LOSC.

La composition d’équipe de l’OL contre Strasbourg suscite l’intérêt et sera scrutée de près par les supporters et les observateurs. Malgré les obstacles, l’équipe semble déterminée à maintenir son élan victorieux et à décrocher la qualification pour le prochain tour de la Coupe de France. La rencontre promet d’être intense et pleine de rebondissements.