Mercato RC Lens : Une pépite de Franck Haise sur le départ

La saison n’est pas encore terminée que Franck Haise doit déjà préparer son effectif pour la prochaine campagne à la tête du RC Lens. En ce sens, il pourrait enregistrer le départ d’une pépite du club.

Mercato RC Lens : Yannick Pendor veut changer d’air

Au club depuis 2018, le jeune gardien de but est décidé à tourner la page après six ans passés au Racing Club de Lens. Yannick Pendor est visiblement lassé de son manque d’opportunité à évoluer au sein de l’équipe première des Sang et Or. Depuis son arrivée, le Comorien de 22 ans n’a disputé le moindre match sous les ordres de Franck Haise. Pendor fait notamment face à une forte concurrence à son poste dans le groupe des Sang et Or.

Il est en effet barré par la concurrence de Brice Samba, actuel numéro 1 dans les buts de Lens du haut de ses 29 ans, et Jean-Louis Leca dont le contrat s’achève en 2025. Alors que son contrat prend fin en juin 2026, Yannick Pendor voudrait aller tenter sa chance loin du Stade Bollaert et de Franck Haise.

Strasbourg fonce sur Pendor, Franck Haise ne le retiendra pas

Reconnu pour son potentiel assez intéressant, le natif de Marseille sait qu’il a pourtant moins de chances d’évoluer un jour dans l’équipe professionnelle. Alors qu’il cherche à rebondir, le Racing Club de Strasbourg semble prêt à offrir à Yannick Pendor cette opportunité.

Le club alsacien aurait même enclenché les discussions avec le RC Lens de Franck Haise pour un possible transfert du joueur. On parle d’une première offre de deux millions d’euros envoyée sur la table des dirigeants lensois.