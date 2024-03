OM : Un ouf de soulagement pour les Marseillais avant Villarreal

L’OM affrontera Villarreal dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Les supporters marseillais viennent de recevoir une bonne nouvelle pour cette confrontation.

OM : Les supporters marseillais autorisés à faire le déplacement à Villareal

Après avoir survécu aux barrages de la Ligue Europa en s’imposant face au Shakhtar Donetsk (3-1), l’Olympique de Marseille se prépare à affronter Villarreal en huitièmes de finale, dans une confrontation qui promet d’être électrique. Avec Marcelino, désormais entraîneur de Villarreal, l’OM retrouvera donc un visage familier dans ce duel qui s’annonce palpitant.

Le match aller se déroulera au stade Vélodrome le jeudi 7 mars à 21h, offrant ainsi aux supporters marseillais une première opportunité de soutenir leur équipe. Le match retour se tiendra à l’Estadio de la Cerámica, une semaine plus tard , soit le 14 mars à 18h45. Et les supporters phocéens viennent de recevoir une bonne pour ce match retour. Selon le compte Infos OM, ils seront autorisés à faire le déplacement à Villarreal. Jean-Louis Gasset et ses hommes devraient compter sur le soutien de leur fan pour le match retour en Espagne.

Une partie du Stade Vélodrome sera fermée lors du match aller

En revanche, une ombre plane sur l’ambiance du match aller au stade Vélodrome, car l’UEFA a ordonné la fermeture du Virage Nord en raison d’incidents survenus lors du barrage contre le Shakhtar Donetsk. Cette sanction fait suite à l’utilisation de fumigènes et de pointeurs laser, ainsi qu’à un retard au coup d’envoi, ternissant ainsi l’image du club.

Outre une amende conséquente de plus de 100 000 euros, l’OM se voit confronté à une période probatoire de deux ans, pendant laquelle le club est sous surveillance. Toute récidive entraînera une interdiction de déplacement des supporters pour un match de Coupe d’Europe. Malgré ces péripéties, l’OM reste déterminé à faire bonne figure face à Villarreal et compte sur le soutien de ses supporters pour renverser la situation au match retour. Cette double confrontation offre ainsi une occasion de rédemption pour le club phocéen, déterminé à aller le plus loin possible sur la scène européenne.