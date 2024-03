Grosse frayeur au RC Lens pour Elye Wahi !

Le RC Lens s’est relancé dimanche soir avec une victoire éclatante 0-3 sur le terrain de l’OL. Malheureusement, Elye Wahi est sorti sur blessure.

Elye Wahi touché à l’épaule

Soirée très contrastée pour Elye Wahi ce dimanche. Décrié pour son manque d’efficacité depuis son arrivée à Lens, l’attaquant vient d’enchaîner un deuxième match avec au moins un but. L’ancien Montpelliérain a inscrit le deuxième but de la victoire 3-0 des Sang et Or sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Malheureusement, l’attaquant de 21 ans est sorti avant même la fin de la rencontre. Elye Wahi est retombé sur son épaule gauche après un gros tacle de Duje Caleta-Car à la 76e minute.

Si le joueur est sorti de la pelouse, remplacé par Wesley Saïd, en grimaçant, Franck Haise a révélé qu’il « doit avoir une petite acromio (entorse acromio-claviculaire) mais pas de luxation ». Même s’il n’a pas voulu se montrer inquiet pour la blessure de Wahi, l’entraîneur du RC Lens a tout de même assuré que « ça a bougé, il faudra voir à froid comment c’est ». Le technicien artésien confie ensuite que Elye Wahi n’a pas semblé inquiet quand il l’a vu après le match. Cependant, des examens médicaux sont prévus lundi pour être fixé sur l’ampleur de sa blessure.

Photo : Elye Wahi



Franck Haise heureux après le récital face à l’OL

Après deux matchs sans succès, le RC Lens se relance ainsi de la plus belle des manières avec une victoire imposante 3-0 à l’OL. De quoi donner une grosse satisfaction pour Franck Haise qui a réussi le coup de réduire l’influence de Nemanja Matic grâce à un plan établi avec David Pereira Da Costa. « On a eu cette maturité pour faire la passe de plus », s’est-il réjoui. Après cette victoire, Haise est déjà tourné vers les deux gros prochains matchs qui attendent les Sang et Or face à Brest et Nice.