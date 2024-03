Une bonne nouvelle confirmée pour le PSG avant la Real Sociedad !

Le PSG se déplace pour affronter la Real Sociedad mardi en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Avant le voyage du groupe parisien, une bonne nouvelle se confirme pour Luis Enrique.

Marquinhos a retrouvé le groupe du PSG à l’entraînement

Au milieu de la crise qui secoue le vestiaire parisien ces derniers jours depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé, c’est l’une des bonnes nouvelles attendues du staff technique. Avant de s’envoler pour l’Espagne, plus précisément à Anoeta où ils affronteront la Real Sociedad, Luis Enrique a de quoi espérer pouvoir compter sur Marquinhos. Le défenseur central a en effet repris les entraînements avec le PSG dimanche.

Selon les premiers rapports et les images de la séance publiées par le PSG, le Brésilien a même pu toucher le ballon plusieurs fois dans différents exercices. Marquinhos devrait donc pouvoir être dans le groupe qui fera le déplacement pour ce match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il avait été blessé au mollet lors du match contre Nantes le 17 février et avait manqué les deux dernières rencontres du PSG contre Rennes et Monaco.

Mais à l’opposé du Brésilien de 29 ans, les doutes demeurent sur le cas Danilo. Le Portugais s’est plutôt exercé en salle mais le staff n’écarte pas la possibilité de le faire voyager également dans le groupe, bien qu’il soit incertain. Pour rappel, le PSG, qui a gagné le match aller 2-0 au Parc des Princes, espère se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, une compétition qu’il n’a jamais remportée.