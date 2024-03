Real Sociedad-PSG : Les compos fuitent ! La décision tombe pour Mbappé

La Real Sociedad reçoit le PSG ce mardi soir en Ligue des Champions. Découvrez les compos probables des deux équipes avec une décision forte pour Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé titulaire pour Real Sociedad-PSG

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain se déplace au Stade d’Anoeta pour y affronter la Real Sociedad à l’occasion des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueur à l’aller (2-0) au Parc des Princes, le Paris SG part avec une légère avance. Pour autant, l’équipe de Luis Enrique va devoir gérer cet avantage pour éviter de se faire surprendre par une formation basque, déterminée à créer l’exploit en arrachant une qualification en quart de finale.

Conscient de la situation, l’entraîneur du PSG a pris la résolution de ne pas se priver de son meilleur joueur et même de le lancer dans la partie dès le coup d’envoi. En effet, même s’il a laissé planer le doute sur sa présence dans le onze, Luis Enrique devrait bel et bien aligner d’entrée Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque parisienne. Le meilleur buteur de l’histoire des Rouge et Bleu va être accompagné par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz vont commencer. En défense, Achraf Hakimi, Danilo Pereira, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez vont évoluer devant Gianluigi Donnarumma, dans les buts. En face, Imanol Alguacil, le coach de l’équipe basque, sera privé d’Alvaro Odriozola, d’Aritz Elustondo, Carlos Fernandez et Arsen Zakharyan pour cette rencontre. Par rapport à la manche aller, il pourra compter sur son attaquant Mikel Oyarzabal.

La compo probable de la Real Sociedad

Gardien : Remiro

Défenseurs : Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan

Milieux : Merino, Zubimendi, Mendez

Attaquants : Kubo, André Silva, Oyarzabal.

L’équipe possible du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Danilo, Beraldo, L.Hernandez

Milieux : Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Dembele, Mbappé, Barcola.