La grosse mise au point de Pablo Longoria sur la Vente OM

À quelques heures du match contre Villarreal en Ligue Europa, Pablo Longoria a été interrogé sur une possible vente OM à l’Arabie saoudite. Sa réponse est catégorique.

Vente OM à l’Arabie saoudite : Pablo Longoria dément tout en bloc

En prévision du match de ce jeudi soir entre l’Olympique de Marseille et Villarreal en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa, le président Pablo Longoria a accordé une interview exclusive au journal AS, abordant divers sujets brûlants autour du club phocéen. Au cœur de cette longue discussion, la situation tumultueuse vécue par l’OM en première partie de saison a été évoquée, notamment les résultats décevants et les tensions avec les groupes supporters ayant entraîné le départ précipité de Marcelino.

Dans cette atmosphère de crise, l’absence prolongée de Frank McCourt a particulièrement été pointée du doigt. Le propriétaire du club s’est montré particulièrement discret et distant durant cette période tumultueuse, alignant des doutes sur son engagement au sein du club. Plusieurs instigateurs de la vente OM, dont Thibaud Vézirian, sont d’ailleurs convaincus que Frank McCourt est en passe de céder son bien, en raison d’offres importantes de l’Arabie saoudite, mais également de la pression qu’il subit depuis son arrivée à la tête du club. Cependant, Pablo Longoria a vigoureusement réfuté ces allégations.

Pablo Longoria dénonce une campagne de déstabilisation

Le président de l’OM s’oppose catégoriquement à ces informations, les qualifiant de simples rumeurs destinées à déstabiliser le club. « Ces rumeurs font partie de ce récit extérieur de déstabilisation », a-t-il indiqué au journal espagnol. Le dirigeant marseillais assure que Frank McCourt reste pleinement engagé dans le projet de l’Olympique de Marseille. Il a souligné la détermination du milliardaire américain à bâtir un OM fort et stable, mettant en avant un projet ambitieux visant à améliorer les infrastructures du club, le centre d’entraînement et remporter des succès au plan national et international.

Cette clarification de la part de Pablo Longoria intervient dans un contexte où les doutes persistent quant à l’avenir de l’OM et à la possibilité d’un rachat par des investisseurs saoudiens. Malgré les assurances du président olympien, l’incertitude demeure quant à la direction que prendra le club dans les mois à venir. En tout cas, le dirigeant espagnol est déterminé à s’inscrire dans la durée à l’OM et travaille avec « détermination de construire un projet stable ici ».

Alors que l’Olympique de Marseille se prépare pour un rendez-vous important sur la scène européenne, cette mise au point de Pablo Longoria vise à apaiser les inquiétudes des supporters autour d’une éventuelle vente OM et à réaffirmer l’engagement à long terme de Frank McCourt envers le club. Reste à voir si cela sera suffisant pour dissiper les doutes et permettre à l’OM de se concentrer pleinement sur ses objectifs sportifs à court et à long terme.