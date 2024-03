OM : Les vérités de Pablo Longoria sur le départ de Kylian Mbappé

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, s’est récemment exprimé sur le départ annoncé de Kylian Mbappé du PSG au terme de la saison et n’a pas caché son agacement.

Kylian Mbappé, une énorme perte pour la Ligue 1 ? Pablo Longoria refuse de céder au fatalisme

Le Paris Saint-Germain se dirige vers la perte de l’un de ses joyaux, Kylian Mbappé. Même si la direction du club parisien refuse pour l’instant de confirmer officiellement son départ, il est clair que l’attaquant français de 25 ans quittera l’Hexagone au terme de son contrat expirant en juin prochain. Sa décision de s’en aller gratuitement au terme de la saison en cours semble irrévocable et laisse présager un grand vide dans le Championnat de France, privé de sa principale tête d’affiche.

Le futur départ de Kylian Mbappé suscite alors de nombreuses réactions. La dernière en date émane de Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille, qui a exprimé son avis sur le sujet dans une interview accordée au quotidien espagnol AS. Le dirigeant phocéen refuse de céder au fatalisme face à la perte de Kylian Mbappé et des droits TV associés, soulignant que la valeur des droits de télévision est davantage influencée par le spectacle offert par la compétition dans son ensemble que par la présence d’un joueur en particulier.

Pablo Longoria persuadé la valeur des droits TV est intrinsèquement liée au spectacle proposé

Le président de l’OM rappelle également que « le volume des droits TV en 2008 était similaire à celui d’aujourd’hui », indiquant ainsi que la valeur des droits est intrinsèquement liée au spectacle proposé sur le terrain et à la narration autour de la compétition. Ainsi, il refuse de considérer le départ de l’attaquant vedette du PSG comme une catastrophe sans solution pour la Ligue 1, mettant en avant l’importance du jeu et de l’attrait général de la compétition pour maintenir son attractivité et sa valeur médiatique. « La Liga a continué à grandir sans Neymar, Messi, Cristiano », a-t-il ajouté.

Alors que les spéculations sur l’avenir de Kylian Mbappé et ses répercussions sur le football français se multiplient, Pablo Longoria temporise et insiste sur le fait que c’est le collectif et la « qualité du jeu » qui déterminent véritablement l’attrait des droits TV, plutôt que la présence d’une seule star. Cette prise de position souligne l’importance de la stratégie globale et du spectacle offert par la Ligue 1 pour maintenir sa compétitivité et son attractivité, indépendamment des transferts de joueurs.