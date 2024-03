OM : Une victoire quasiment assurée pour Gasset contre le FC Nantes ?

Après sa large victoire contre Villarreal en Ligue Europa, l’OM se prépare à affronter le FC Nantes dimanche soir en championnat. Les hommes de Jean-Louis Gasset partent avec un sérieux avantage pour ce choc.

OM – FC Nantes : Le Vélodrome, une forteresse imprenable pour les Canaris

Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête de l’équipe, l’Olympique de Marseille semble renaître de ses cendres. Sous la direction du technicien français, le club phocéen a retrouvé une dynamique positive, enchaînant une série de quatre victoires consécutives, dont une éclatante victoire 4-0 face à Villarreal en huitième de finale aller de la Ligue Europa. Cette victoire démontre l’impact immédiat de Gasset sur l’équipe et renforce les espoirs des supporters pour une fin de saison réussie.

Cependant, malgré cette euphorie européenne, l’OM doit rester concentré sur le championnat. Dimanche soir, l’Olympique de Marseille accueille le FC Nantes pour un match décisif dans la course à l’Europe. Heureusement pour les Marseillais, le stade Vélodrome est devenu une forteresse imprenable cette saison, où l’équipe a glané 72% de ses points en Ligue 1, le pourcentage le plus élevé de l’élite devant le PSG et le Stade Brestois. Cette statistique donne un sérieux avantage à l’OM pour le match contre Nantes.

De plus, les statistiques récentes entre les deux équipes penchent en faveur de Marseille, qui est invaincu lors de ses sept derniers matchs contre le FC Nantes en championnat, avec cinq victoires et deux nuls. Cette domination sans partage de l’OM face aux Canaris devrait se confirmer dimanche soir, renforçant ainsi la confiance des joueurs et des supporters.

Jean-Louis Gasset vise une cinquième victoire consécutive avec l’Olympique de Marseille

Toutefois, le groupe de Jean-Louis Gasset ne devra pas sous-estimer le FC Nantes, malgré sa période difficile de 13 défaites, 7 victoires et 4 nuls en 24 rencontres de Ligue 1 cette saison. C’est le pire bilan de l’histoire des Canaris à ce stade de la compétition depuis leur remontée en Ligue 1 en 2013. L’équipe de Jocelyn Gourvennec est donc consciente de l’immense défi qui l’attend au Vélodrome et tentera de créer la surprise. Mais avec un OM en pleine forme et déterminé à remporter une cinquième victoire consécutive en vue consolider sa position au classement, les Canaris auront fort à faire pour renverser la tendance.

En somme, le match entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes promet d’être un duel passionnant entre deux équipes aux objectifs différents. Si l’OM part favori grâce à sa forme actuelle et à son bilan impressionnant à domicile, rien n’est joué d’avance dans le football. Les supporters peuvent s’attendre à un spectacle haletant au stade Vélodrome, où l’enjeu sera de taille pour les deux équipes.