PSG-Reims : Les compos fuitent ! Grosse tuile pour Luis Enrique

Pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, le PSG reçoit le Stade de Reims ce dimanche à 13 heures. Découvrez les compos probables des deux équipes avec un coup dur pour Luis Enrique.

PSG : Marquinhos sur le flanc contre le Stade de Reims

Après l’entraînement du vendredi, à deux jours du match contre le Stade de Reims, l’Insider Djamel a annoncé que Marquinhos n’a pas participé à la séance du jour avec le reste du groupe de Luis Enrique. Depuis la victoire à Nantes (2-0), le défenseur central de 29 ans n’a plus rejoué avec le PSG. Souffrant d’une douleur au mollet, le capitaine des Rouge et Bleu avait d’abord renoncé à la réception du Stade Rennais avant d’être de nouveau laissé au repos pour le voyage à Louis II pour y affronter l’AS Monaco.

Annoncé dans le groupe contre la Real Sociedad, l’international brésilien a finalement été jugé trop juste pour disputer cette rencontre et participé à la qualification du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions. D’après L’Equipe, c’est lundi soir que Marquinhos a ressenti une nouvelle douleur à la veille du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre les Basques, obligeant ainsi Luis Enrique à faire sans lui.

Toujours selon la même source, Marquinhos pourrait rater un quatrième match de rang avec le PSG, puisqu’il pourrait être à nouveau préservé ce dimanche après-midi pour la réception du Stade de Reims. Pour le reste, l’entraîneur parisien pourra composer une équipe compétitive contre le SDR puisqu’il a tout son groupe au complet, à l’exception des blessés de longue date que sont Presnel Kimpembe et Milan Skriniar.

Danilo Pereira étant de retour dans le groupe avec ses partenaires et pourrait donc être aligné dans la charnière centrale aux côtés du jeune brésilien Lucas Beraldo, qui monte déjà en puissance. Au milieu de terrain, Luis Enrique pourrait être tenté de faire tourner en alignant Kang-In Lee. En attaque, Randal Kolo Muani devrait débuter la rencontre en remplacement de Bradley Barcola, qui sera sur le banc.

En face, Will Still et ses hommes, battus le week-end dernier à domicile par Lille, doivent prendre les trois points pour croire encore à l’Europe.

Le onze probable du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez

Milieux : kang-In Lee, Vitinha, Fabian Ruiz

Attaquants : Dembélé, Mbappé, Kolo Muani

L’équipe possible du Stade de Reims

Gardien : Diouf

Défenseurs : Koudou, Agbdaou, Abdelhamid, De Smet

Milieux : Khadra, Munetsi, Teuma

Attaquants : Ito, Diakité, Daramy.