Habib Diarra, figure de proue de la nouvelle ère Strasbourg

Dans une équipe du RC Strasbourg Alsace pleine de recrues, après que le nouveau propriétaire BlueCo 22 ait dépensé son argent cet été, Habib Diarra (20 ans) occupe une position inhabituelle.

Habib Diarra, de l’académie à l’équipe première

Le milieu de terrain, aux côtés de Marvin Senaya (23 ans), représente l’un des deux seuls joueurs à avoir réussi à passer du système académique strasbourgeois à l’équipe première. Habib Diarra est ainsi devenu une figure de proue de l’équipe et un symbole du nouveau projet de construction dans l’Est de la France.

Selon L’Équipe, avant même que BlueCo n’achète le club français, ils avaient identifié Habib Diarra comme l’un des talents émergents les plus brillants déjà présents au sein de l’équipe, une valorisation sur laquelle ils ont agi en bloquant sa vente au RC Lens ou Wolverhampton pour 25 millions d’euros.

Une somme qui aurait largement dépassé leur précédent record établi cet été-là lors de la réception de la signature Habib Diallo (28 ans) pour 18 millions d’euros. Habib Diarra a, depuis, prolongé son contrat avec le club jusqu’en 2028 et est devenu un élément clé au cœur de l’entrejeu de Patrick Vieira.

Photo : Habib Diarra

Habib Diarra polyvalent sur le terrain et leader en dehors

Malgré les signatures, Patrick Vieira s’est retrouvé avec une équipe légère et apprécie la polyvalence de Habib Diarra, ayant joué le milieu de terrain, à la fois dans des rôles plus avancés et défensifs. Cette flexibilité a même amené à se demander si le milieu de terrain pourrait servir de couverture sur l’aile gauche à Ângelo Gabriel (19 ans), blessé à l’entraînement et absent pendant des semaines pour récupérer.

Son importance sur le terrain commence à s’ajouter à son influence en dehors du terrain, puisque L’Équipe rapporte qu’il était l’un des quatre joueurs à rencontrer mardi dernier l’UB90, le principal groupe ultras de l’équipe, pour tenter d’apaiser la crise actuelle entre le club et ses supports.