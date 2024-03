Mbappé sur le départ du PSG, une grande annonce tombe !

Kylian Mbappé prépare activement sa nouvelle destination annoncée au Real Madrid pour cet été. Avec son départ déjà annoncé aux dirigeants du PSG, l’attaquant français vient encore de faire un autre pas important dans ce dossier.

Mbappé au Real Madrid, ça sera le 9

C’est un détail parmi tant d’autres, pas le plus important mais bien crucial et capital pour le jeune attaquant français. Alors que Kylian Mbappé est annoncé avec le possible numéro 10 dans le dos au Real Madrid, ça ne devrait pas être le cas. Mieux, le Bondynois aura dans le dos de son maillot un chiffre qui n’y avait jamais figuré depuis l’AS Monaco au PSG, en passant par l’équipe nationale de France.

Selon AS, l’international français de 25 ans a déjà décidé quel numéro il portera au Real Madrid la saison prochaine. Et sans surprise, il ne s’agira pas du numéro 7, son numéro actuel au Paris Saint-Germain, qui appartient à Vinicius Jr chez les Merengues. Avec l’avenir de Luka Modric, détenteur du 10 à la Casa Blanca, incertain, l’international français devrait opter pour le numéro 9.

Ce numéro est vacant depuis le départ de Karim Benzema l’été dernier, comme si le Real attendait qu’un attaquant de premier plan le choisisse. c’est fini. On y voit aussi du sens pour Mbappé, car le 9 était le numéro de son idole Cristiano Ronaldo à son arrivée à Madrid, quand le 7 était celui de la légende Raul.

Mbappé, une nouvelle étape, un nouveau départ et des changements

Au cours de sa carrière, Mbappé n’a quasiment jamais porté le numéro 9. Cela ne s’est produit que lors de la saison 2016-2017 avec Monaco, en Coupe de France. Avec l’ASM, le prodige de Bondy a débuté avec le numéro 29 avant de prendre le numéro 10 à l’été 2017, pour un seul match de Ligue 1, avant de rejoindre le PSG.

A Paris, Mbappé a également débuté avec le numéro 29. Il n’a retrouvé le numéro 7 qu’en 2018, au départ de Lucas Moura. En équipe de France, il a débuté avec le 20 et le 12 lors de ses premières sélections, avant de se contenter du n°10 dès 2017. Les n°7 et 9 d’Antoine Griezmann et Olivier Giroud n’étaient pas accessibles.