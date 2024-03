Le plan du Real Madrid pour chiper Achraf Hakimi au PSG

L’avenir de Achraf Hakimi au PSG est fait d’incertitudes au moment où Kylian Mbappé s’apprête à rejoindre le Real Madrid. Pendant que le club français cherche à lui offrir un nouveau contrat, le Real Madrid peaufine son plan pour le chiper.

Achraf Hakimi, un objectif fixé en 2026 pour le Real Madrid

Au milieu du tourbillon de rumeurs et de stratégies sur le marché des transferts, le Real Madrid réveille l’attention de ses supporters avec un possible coup de maître. Le board merengue réfléchit à l’idée de récupérer l’un de ses anciens talents, le rapide et habile Achraf Hakimi. Toutefois, les négociations pourraient être retardées jusqu’en 2026 si le joueur ne prolonge pas au PSG.

Dans un contexte où la planification stratégique devient vitale, le Real Madrid a identifié la nécessité de renforcer sa défense, en particulier son côté droit. Même si la figure de Dani Carvajal brille par l’excellence, la recherche d’un successeur devient impérative pour assurer la continuité et le niveau compétitif de l’équipe.

Parmi les options envisagées par le club merengue, le nom d’Achraf Hakimi apparaît en force. Le talentueux latéral marocain, formé au sein de l’équipe de jeunes du Real Madrid, apparaît comme une cible crédible pour renforcer la défense madrilène. Cependant, son retour serait soumis à une série de conditions et de mouvements stratégiques tant du joueur que du club.

Le Real et l’art de la patience pour Achraf Hakimi

Achraf Hakimi

Selon les révélations d’experts et d’analystes du monde du football, le Real Madrid adopte une stratégie patiente et calculée dans sa tentative de rapatriement de Hakimi. La possibilité d’attendre la fin de son contrat avec le PSG, en 2026, est considérée comme une option viable pour éviter de lourdes négociations.

Cependant, l’issue de cette saga dépendra non seulement de la volonté du joueur, mais aussi de l’habileté en négociation et de la patience stratégique de la direction madrilène. Pendant ce temps, les supporters de la Casa Blanca resteront dans l’expectative, en attendant le dénouement de ce chapitre passionnant de l’histoire du club.

Le PSG veut prolonger Achraf Hakimi

Depuis l’annonce du départ de Kylian Mbappé, c’est l’autre feuilleton qui anime la vie du Paris Saint-Germain. Plusieurs médias ont révélé les envies de départ de Achraf Hakimi, qui voudrait lui aussi rejoindre le club espagnol. Mais pour Nasser Al-Khelaïfi, il n’est pas question de subir de grosses défections à la fois.

Selon les informations de PSG Inside Actu, le club serait prêt à tout pour conserver le Marocain dans l’effectif de Luis Enrique. Ainsi, le PSG a proposé à Hakimi un contrat jusqu’en 2028. Avec une augmentation de salaire de 10 à 15 %. Mais même si le joueur prolonge, il n’est pas sûr de rester longtemps. Le joueur marocain a toujours en tête le Real Madrid où il aimerait s’imposer.