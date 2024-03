Bruno Guimarães au PSG, une question presque bouclée

Les rumeurs d’un éventuel départ de Bruno Guimarães de Newcastle United ont été constantes ces derniers mois. Plusieurs grands clubs, dont le PSG, ont manifesté leur intérêt pour le talentueux milieu de terrain brésilien. En ce sens, une grande annonce est tombée et pourrait fixer tous les prétendants.

Le PSG et ces cadors européens qui rêvent de Bruno Guimarães

Bruno Guimarães, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Premier League, est considéré comme un atout indispensable pour les Magpies. Même si les clubs prétendants pourraient activer sa clause libératoire, Newcastle United ne pourra pas empêcher son départ s’ils décident de le faire.

Chelsea, en particulier, recherche un milieu de terrain central de qualité pour renforcer son effectif, et Guimarães, 26 ans, s’intégrerait parfaitement dans leurs plans. Cependant, Barcelone considère également le Brésilien comme une option idéale pour renforcer son milieu de terrain, même s’il est confronté à des difficultés financières qui pourraient rendre sa signature difficile.

D’un autre côté, le Real Madrid est en train de planifier un avenir sans Luka Modric et Toni Kroos, et Bruno Guimarães pourrait être une option de qualité pour l’équipe merengue. Dans la course, le PSG dispose des capacités financières pour frapper un gros coup. Nasser Al-Khelaïfi souhaite surtout attirer un milieu expérimenté pour l’entrejeu parisien. L’opportunité de rejoindre des clubs de cette envergure pourrait être tentante pour le milieu de terrain brésilien, qui cherchera probablement à jouer au plus haut niveau.

Newcastle pas ouvert à un départ de Bruno Guimarães

Malgré l’intérêt des géants européens, Newcastle United semble avoir adopté une position ferme et n’a pas l’intention de vendre Guimaraes pendant le mercato estival. Le joueur dispose d’une clause libératoire de 100 millions de livres sterling dans son contrat, ce qui signifie que tout club intéressé devrait débourser une somme considérable pour le signer.

Pendant ce temps, Newcastle United espère garder Guimarães le plus longtemps possible, même si son absence en compétitions européennes pourrait influencer la décision du joueur. A terme, le club anglais doit retenir des joueurs de la qualité de Guimarães s’il souhaite démontrer ses ambitions et ses aspirations dans le football d’élite.