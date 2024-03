Mercato PSG : Mbappé s’en va, son successeur déjà connu à Paris

Sauf énorme revirement, Kylian Mbappé dispute ses derniers mois sous les couleurs du PSG. En interne, ses successeurs sont déjà connus au sein de l’effectif de Luis Enrique.

Kylian Mbappé écrase le classement des salaires au PSG et en Ligue 1

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé s’apprête à quitter librement les rangs du Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid. Au-delà de l’énorme perte que représente ce départ au plan sportif, d’un point de vue financier, ce vide à venir va tout changer pour le club de la capitale française.

En effet, avec un salaire mensuel astronomique de 6 millions d’euros, l’attaquant de 25 ans écrase complètement le classement des revenus de Ligue 1, selon les informations du journal L’Équipe. Sur la base des chiffres dévoilés par le quotidien sportif, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi domine littéralement les dix premières places de ce classement.

Après le départ de Mbappé, les autres gros revenus du vestiaire parisien sont Ousmane Dembélé et Marquinhos avec 1,12 million d’euros mensuels chacun. Suivent dans l’ordre, Lucas Hernandez avec ses 1,11 million d’euros et Milan Skriniar, qui perçoit 1,10 million d’euros. Toujours selon les mêmes chiffres, le champion de France en titre confirme son statut de club aux dépenses hors normes.

Le Paris SG choque tout le monde avec Layvin Kurzawa

Arrivé à l’été 2015 en provenance de l’AS Monaco contre une enveloppe de 25 millions d’euros, Layvin Kurzawa n’est plus apparu dans le groupe du Paris Saint-Germain pour un match officiel depuis plusieurs mois. D’ailleurs, sa prolongation en 2020 le liant aux Rouge et Bleu jusqu’en juin 2024 avait surpris plus d’un et fait grinces des dents chez les supporters.

Pour rappel, la dernière apparition en match du latéral gauche de 31 ans date du 21 octobre 2023, lors de la 9e journée de Ligue 1, lors de la victoire du PSG face au RC Strasbourg (3-0). Malgré ce statut de meubles du club parisien, Layvin Kurzawa est royalement payé chaque mois.

En effet, selon les chiffres dévoilés ce jeudi par L’Équipe, l’international tricolore 500.000 euros brut mensuels au PSG. Tout cela pour juste s’entraîner avec le groupe de Luis Enrique au Campus PSG.