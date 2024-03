A peine son nom cité au PSG qu’il met déjà le bazar en interne !

Toujours à la recherche d’un grand nom pour l’après Kylian Mbappé, le PSG a coché le nom d’une star de la Premier League. Un nom qui fait déjà l’objet d’une grosse divergence au sein de la direction parisienne.

Luis Diaz, le rêve inavoué du PSG ?

Son nom résonne un peu partout à Paris ces derniers jours et est régulièrement lié à un potentiel transfert au PSG. Luis Diaz serait l’une des pistes prioritaires du club de la capitale pour son projet de l’après Kylian Mbappé. Le Colombien connaît une saison intéressante avec les Reds de Liverpool. Il a marqué six buts et délivré quatre passes décisives en 27 matchs alors que les hommes de Jurgen Klopp sont encore en lice pour deux trophées cette saison.

Cependant, avec le départ de l’Allemand, après neuf ans passés à Anfield et à la tête des Reds, Luis Diaz pourrait être aussi tenté par l’envie de tenter un autre challenge. Le PSG est annoncé comme une potentielle destination pour l’ailier, même si c’est loin d’être une réelle hypothèse crédible, puisque Liverpool ne serait pas vendeur selon les informations de Fabrizio Romano.

Grosse divergence en interne, au PSG, autour de Luis Diaz

En effet, entre Al-Khelaïfi et Luis Campos, on est loin d’une quelconque entente autour d’une éventuelle signature de Luis Diaz. Il existe un désaccord interne au sein du Paris Saint-Germain sur l’opportunité de poursuivre l’ailier colombien de Liverpool, rapporte le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna. Le dirigeant qatari estime que le joueur de 27 ans serait un possible remplaçant pour Kylian Mbappé.

Antero Henrique aurait même déjà pris contact avec les représentants du Colombien. Luis Campos luis exhorte le club de la capitale à se renseigner sur des joueurs plus jeunes avec un plafond et un potentiel plus élevé. Reste à voir si les deux parties s’alignent finalement sur un mouvement avant l’ouverture de la fenêtre de transfert.