Mercato PSG : Le dernier coup de pression de la mère de Mbappé au Real Madrid

Fayza Lamari est en contact permanent avec Florentino Pérez depuis le début des négociations pour la signature de Kylian Mbappé. La mère et agent du joueur a encore a communiqué avec le Real Madrid ces dernières heures et tout cela à cause de l’actualité qui se passe au PSG autour de Kylian Mbappé, rappelant qu’il n’y a toujours pas de signature.

Encore des détails à régler pour la signature de Mbappé au Real Madrid

Kylian Mbappé et son avenir se décident sur la mesure de quitter le Paris Saint-Germain comme l’attaquant l’avait promis en août dernier dans une lettre adressée aux dirigeants de l’entité. Malgré cela, il reste encore plusieurs problèmes qui retardent un accord officiel avec l’équipe de la capitale française, et qui ont déjà été communiqués au Real Madrid.

Fayza Lamari entretient un contact constant avec le conseil d’administration de Florentino Pérez au sujet d’une opération conçue à l’été 2017 qui, après presque 7 ans d’attente, va se concrétiser. Cela dit, il y a plusieurs problèmes à résoudre si certains d’entre eux passent par l’accord financier que Kylian Mbappé doit avoir avec l’équipe qui a été son domicile jusqu’à cette date.



Selon Mario Cortegana, il y a eu une série de contacts avec le Real Madrid qui font comprendre à l’entité dirigée par Florentino Pérez qu’il n’y a toujours pas d’entente, tant financière que sportive, entre Kylian Mbappé et le Qatar. La discrétion est demandée dans les prochaines semaines pour ne pas provoquer la colère des pays du Moyen-Orient.

Date de présentation de Mbappé au Bernabéu déjà actée

Cortegana a expliqué que, lorsqu’on essaie d’obtenir la date de l’éventuelle présentation de l’attaquant de 25 ans par le Santiago Bernabéu du Real Madrid, la réponse est plus que concrète. Non seulement il montre comment Florentino Pérez entend être celui qui décide simplement de ce fait, mais aussi comment les derniers événements à Paris ont retardé cette décision.

Kylian Mbappé est toujours en pourparlers en ce moment avec une équipe du Paris Saint-Germain dont il ne veut pas quitter, encore moins à des conditions hostiles. C’est l’équipe de ses amours au niveau local et aussi son dernier club avant de disputer un Championnat d’Europe avec la France, qui est son prochain grand objectif.