OM – PSG : Jean-Louis Gasset enregistre un retour bienvenu en défense

À l’approche du match contre le PSG, l’OM a vu son effectif être largement décimé par des blessures. Mais Jean-Louis Gasset enregistre un retour inattendu en défense.

OM : Jean-Louis Gasset avec un précieux retour contre le PSG

L’Olympique de Marseille traverse actuellement une période très compliquée, surtout à l’approche du match contre le Paris Saint-Germain, prévu ce dimanche à partir de 20h45 au stade Vélodrome. En effet, l’infirmerie de l’OM s’est remplie de manière considérable ces derniers jours, mettant l’entraîneur Jean-Louis Gasset dans une situation préoccupante.

La trêve internationale n’a pas été clémente pour l’OM, avec quatre des six joueurs convoqués en équipe nationale revenus avec des blessures. Pape Gueye, Ismaïla Sarr, Ulisses Garcia et Jonathan Clauss se sont blessé, s’ajoutant ainsi à une liste déjà longue de joueurs absents, dont Valentin Rongier, Samuel Gigot, Bilal Nadir, Simon Ngapandouetnbu, Jean Onana, Bamo Meïté et Amir Murillo.

Avec pratiquement une équipe de titulaires indisponibles, Jean-Louis Gasset doit faire preuve de créativité pour composer son onze de départ face au PSG. Heureusement, une bonne nouvelle émane de l’infirmerie avec un retour inespéré en défense.

Ulisses Garcia opérationnel pour la réception du PSG

La Provence révèle en effet que Ulisses Garcia s’est rétabli de son problème aux adducteurs et sera disponible pour le classique de dimanche contre le PSG. Le retour de l’international suisse est une bouffée d’oxygène pour Jean-Louis Gasset, qui pourra ainsi compter sur une option supplémentaire en défense aux côtés de Chancel Mbemba et Quentin Merlin. Même si pour le moment, la participation de Leonardo Balerdi reste incertaine en raison de sa blessure aux adducteurs.

Malgré ces absences et incertitudes, l’OM devra donc se montrer solide et combatif pour rivaliser face un adversaire aussi redoutable que le PSG. Les joueurs disponibles devront relever le défi avec détermination et combativité pour obtenir un résultat positif dans ce match décisif dans la course à la Ligue des Champions.