Le PSG veut voler une Top signature à Arsenal cet été

Le PSG est toujours à la recherche d’un digne successeur à Kylian Mbappé, qui quitte le club de la capitale cet été. Avec plusieurs profils dans le viseur, le club français serait prêt à faire mal aux Gunners d’Arsenal.

Le PSG à la recherche du profil idéal

Avec le départ imminent de Kylian Mbappé, le PSG est dans une position cruciale pour renforcer son effectif pour la saison prochaine. Le besoin d’un vrai buteur est primordial et Luis Campos ne cesse de sonder différentes pistes pour réaliser un gros coup mercato cet été.

Annoncé sur différents profils comme Victor Osimhen, le club français ne semble pas s’en contenter et aurait une autre piste dans le viseur. Il s’agit de Viktor Gyokeres, auteur de 26 buts en Liga portugaise cette saison avec le Sporting Portugal, selon les informations de Rudy Galetti.

Le PSG veut recruter Viktor Gyokeres cet été

Bien que le PSG ait été associé à d’autres noms tels que Victor Osimhen et Rafael Leao de Naples, l’option Gyokeres semble être une alternative plus accessible financièrement. Sa saison exceptionnelle a fait de lui l’un des attaquants les plus convoités d’Europe, et un transfert au PSG serait une progression naturelle dans sa carrière.

Cependant, Arsenal est également en lice pour Gyokeres. Le club anglais est à la recherche d’un attaquant de haut niveau et a été associé à plusieurs noms ces derniers mois. Même s’il est peu probable qu’ils paient la clause libératoire de 100 millions d’euros du joueur, ils seraient intéressés si le Sporting CP acceptait une somme inférieure.

Bien qu’Arsenal ait l’avantage de jouer en Premier League et son intérêt antérieur pour le joueur, le PSG, avec son statut d’une des meilleures équipes d’Europe, pourrait être une destination tout aussi attractive pour l’attaquant suédois.