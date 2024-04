PSG-Barça : Enrique et Xavi surprennent tout le monde ! Les compos

Le PSG et le Barça viennent de dévoiler les compositions officielles de Luis Enrique et Xavi Hernandez pour le quart de finale aller de Ligue des Champions ce mercredi soir.

Luis Enrique lance Marquinhos et Asensio pour commencer

À une heure du quart de finale aller de Ligue des Champions, les compositions d’équipes officielles du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone viennent d’être dévoilées et Luis Enrique a procédé à plusieurs changements chez les Rouge et Bleu. En défense, l’entraîneur parisien a, comme attendu, préféré Marquinhos à Carlos Soler ou Warren Zaïre-Emery pour remplacer Achraf Hakim au poste de latéral droit.

La charnière centrale sera l’affaire Lucas Hernandez et Lucas Beraldo. Dans le couloir gauche, l’international portugais Nuno Mendes est titulaire. Au milieu de terrain, Vitinha et Fabian Ruiz sont associés à Kane-In Lee. Le jeune Warren Zaïre-Emery débute sur le banc. En attaque, Luis Enrique a choisi Marco Asensio pour accompagner Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. L’intraitable Gianluigi Donnarumma est dans les cages.

Du côté du FC Barcelone, Xavi Hernandez a également fomenté quelques surprises dans sa compo face au Paris SG. De retour de blessure, Frenkie De Jong est présent au milieu de terrain avec Sergi Roberto et Ilkay Gundogan. Pau Cubarsi est titulaire en défense pour accompagner Jules Koundé, Ronald Araujo et Joao Cancelo. Devant, la pépite Lamine Yamal est associée à Robert Lewandowski et Raphinha.

La compo officielle du Paris SG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Marquinhos (c), Beraldo, Hernandez, Nuno Mendes

Milieux : Lee, Vitinha, Fabian Ruiz

Attaquants : Dembélé, Asensio, Mbappé.

Le onze du Barça

Gardien : Ter Stegen (c)

Défenseurs : Koundé, Araujo, Cubarsi, Joao Cancelo

Milieux : De Jong, S. Roberto, Gundogan

Attaquants : Yamal, Lewandowski, Raphinha.